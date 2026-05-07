Criminoso estava assaltando veículos na região quando acabou baleado - Reprodução

Criminoso estava assaltando veículos na região quando acabou baleadoReprodução

Publicado 07/05/2026 06:54

Rio - Um criminoso morreu baleado durante uma tentativa de roubo na esquina da Avenida 24 Maio com a Rua Alzira Valdetaro, no bairro Sampaio, na Zona Norte, na noite de quarta-feira (6).

Segundo a Polícia Civil, equipes da 25ªDP (Engenho Novo) realizavam ações voltadas ao combate de roubos de veículos e cargas na região, por meio da "Operação Torniquete", quando se depararam com dois homens em uma motocicleta assaltando automóveis.

Na ação, houve confronto e um dos bandidos acabou atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Já o segundo envolvido conseguiu fugir.

Agentes realizam diligências para identificá-lo e localizá-lo. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada, realizou perícia no local e apura os fatos.





