Agente foi baleado dentro do carro no Jardim Gramacho - Rede Social

Agente foi baleado dentro do carro no Jardim GramachoRede Social

Publicado 06/05/2026 06:43

Rio - Um policial militar de folga foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto na Rua Paraíso, no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira (5).

Segundo a corporação, houve confronto e o agente acabou ferido na perna, sendo socorrido por equipes do 15° BPM (Duque de Caxias) e encaminhado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, onde permanece internado. O estado de saúde dele é estável.

Na ocasião, o carro do militar ficou com várias marcas de tiro. Ainda na ação, os criminosos conseguiram fugir. O caso está a cargo da 59ª DP (Caxias).