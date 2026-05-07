Noca da Portela passa por exames em hospital da Zona NorteDivulgação
Noca da Portela passa por exames para análise de mancha nos rins
Ícone do samba teve quadro de saúde atualizado por familiares, nesta quinta-feira (7)
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Vídeo: Paciente é enforcado por segurança em discussão no Hospital Souza Aguiar
Segundo Renan Wender, outro episódio de agressão teria acontecido na manhã desta quinta-feira (7) na unidade de saúde
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Investigação começou há um ano, após apreensão de aproximadamente 1,2 tonelada de cocaína escondida em contêiner carregado com sacas de café
Professor universitário é denunciado por estupro de vulnerável e exploração sexual
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Vinicio Ferreira Alves, de 38 anos, estava de moto quando colidiu na traseira de uma carreta na Linha Amarela
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