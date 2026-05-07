Noca da Portela passa por exames em hospital da Zona NorteDivulgação

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Mylena Moura
Rio - Ícone do samba, Noca da Portela, de 93 anos, internado no Hospital Assim Medical, em São Cristóvão, na Zona Norte, teve o quadro de saúde atualizado. Ao DIA, nesta quinta-feira (7), familiares do baluarte informaram que ele está passando por exames para analisar uma mancha nos rins.
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Noca da Portela - Reprodução do Instagram
Noca da Portela é internado em hospital - Reprodução / Instagram
Noca da Portela passa por exames em hospital da Zona Norte - Divulgação
No entanto, ainda não foram identificados detalhes sobre a questão. O cantor e compositor permanece tomando antibióticos e sendo acompanhado por um nefrologista, médico especialista no órgão responsável pela filtragem do sangue. Noca permanece sem previsão de alta.
Na última quinta (30), o artista foi internado no Hospital Memorial, no Engenho de Dentro, na mesma região. No dia seguinte, o sambista foi transferido para a unidade de saúde em São Cristóvão.