Ator Renan Wender foi agredido no Hospital Municipal Souza Aguiar - Arquivo pessoal

Ator Renan Wender foi agredido no Hospital Municipal Souza AguiarArquivo pessoal

Publicado 07/05/2026 11:44

Rio - Um paciente foi agredido por um segurança enquanto aguardava atendimento no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, na última segunda-feira (4). O ator Renan Wander gravou a discussão e flagrou o momento em que o agente enforca ele. A Polícia Civil investiga o caso.



Ao DIA, Renan, que é de São Paulo e está no Rio a trabalho, contou que procurou atendimento na unidade de saúde após machucar o pé. Segundo ele, a discussão teria iniciado depois que o ator reclamou sobre a demora no atendimento. Ao perceber os ânimos exaltados, ele começou a gravar.



Nas imagens, é possível ver que o funcionário discute com Renan e até ameaça processá-lo por estar gravando. Ele tenta pegar o celular do ator e, em seguida, agarra o pescoço do paciente, o enforcando.

Paciente denuncia agressão no Hospital Municipal Souza Aguiar.



Crédito: Arquivo pessoal pic.twitter.com/hvFRBWIg4F — Jornal O Dia (@jornalodia) May 7, 2026

Após a agressão, Renan foi até à delegacia para denunciar o caso. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na 4ª DP (Presidente Vargas). Em nota, a corporação disse que os envolvidos foram ouvidos e a vítima realizou exame de corpo delito. A investigação segue para apurar os fatos.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que teve conhecimento da agressão apenas na tarde desta quarta-feira (6), quando Renan compareceu à ouvidoria do Souza Aguiar. “Prontamente foi determinado à empresa responsável pelo serviço de vigilância o desligamento do agente”, disse a SMS, por meio de nota.



Na manhã desta quinta-feira (7), o ator participou de uma reunião com a administração do hospital. No entanto, teria enfrentado um novo problema na unidade de saúde.



Segundo Renan, ele foi até o hospital para pegar remédios, mas foi abordado por uma pessoa que o convidou para uma conversa. “A administração queria saber o porquê aconteceu a agressão. Eles me trataram bem. Quando fui descer, o segurança falou que eu não entrei no prédio e começou a barrar minha saída. Comecei a passar mal. Eu fui agredido de novo. Só queria pegar o remédio e ir embora, mas o segurança não deixou”, contou, aos prantos.



De acordo com a SMS, Renan foi recebido pela direção do Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA), que ouviu seu relato e pediu desculpas pelo ocorrido, informando ainda que o vigilante envolvido foi demitido. "Após sair do gabinete da direção, o paciente se queixou de dor intensa nas pernas e dificuldade de locomoção, sendo encaminhado para avaliação médica no CER Centro, unidade ao lado do Souza Aguiar e que faz parte do complexo hospitalar. No entanto, ele não quis aguardar sua vez de atendimento e deixou a unidade de saúde", informou, em nota.