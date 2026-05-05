Noca da Portela segue internado em hospital da Zona Norte - Reprodução / Instagram

Noca da Portela segue internado em hospital da Zona NorteReprodução / Instagram

Publicado 05/05/2026 14:02

DIA, nesta terça-feira (5), a neta do ícone do samba, Danielle Corrêa, informou que ele permanece estável, realizando exames para verificar o funcionamento dos rins. Rio - O cantor e compositor Noca da Portela, de 93 anos, segue internado no Hospital Memorial, no Engenho de Dentro, na Zona Norte . Ao, nesta terça-feira (5), a neta do ícone do samba, Danielle Corrêa, informou que ele permanece estável, realizando exames para verificar o funcionamento dos rins.

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O baluarte também continua tomando antibióticos. Noca, no entanto, não tem previsão de alta. O artista deu entrada na unidade de saúde na quinta-feira (30). A internação foi comunicada pelos familiares do cantor nas redes sociais.

"A família de Noca da Portela informa que o nosso baluarte está internado e recebendo todos os cuidados médicos necessários neste momento. Seu quadro é estável e ele segue assistido por uma equipe profissional dedicada. Agradecemos imensamente o carinho, as mensagens e a energia positiva de todos os amigos e fãs. Assim que tivermos novidades, atualizaremos por aqui", informa o comunicado.