Ação é realizada por agentes do 41º BPM (Irajá) Reprodução / PMERJ

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Rio – Policiais do 41º BPM (Irajá) realizaram, na manhã desta terça-feira (5), uma operação no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte, para combater o roubo de cargas e de veículos e remover barricadas.
A corporação informou ainda que os agentes buscaram desobstruir as vias da região e restabelecer os acessos da população e de serviços essenciais. Não houve prisões e apreensões. 