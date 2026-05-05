Ação é realizada por agentes do 41º BPM (Irajá) - Reprodução / PMERJ

Ação é realizada por agentes do 41º BPM (Irajá) Reprodução / PMERJ

Publicado 05/05/2026 07:25 | Atualizado 05/05/2026 18:01

Rio – Policiais do 41º BPM (Irajá) realizaram, na manhã desta terça-feira (5), uma operação no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte, para combater o roubo de cargas e de veículos e remover barricadas.



A corporação informou ainda que os agentes buscaram desobstruir as vias da região e restabelecer os acessos da população e de serviços essenciais. Não houve prisões e apreensões.