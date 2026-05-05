Ação é realizada por agentes do 41º BPM (Irajá) Reprodução / PMERJ
Polícia Militar faz operação no Chapadão para remover barricadas
Ação busca ainda combater o roubo de cargas e veículos
Ciclovia Tim Maia segue interditada mesmo após fim de alerta de ressaca no Rio
Protocolo de segurança estabelece que a via só deve ser liberada quando não houver risco de a pista ser atingida por ondas
Câmara do Rio aprova limite de 5% para cargos comissionados na Prefeitura
Proposta segue para sanção e busca reduzir despesas e reorganizar a estrutura administrativa
Professores da rede estadual do RJ fazem paralisação e mantêm mobilização
Profissionais reivindicam pagamento do piso nacional, defesa da aposentadoria e realização de concurso imediato
Operação do Detran encontra 'cemitério' de carros clandestino em Itaboraí
Agentes recolhem mais de 60 veículos abandonados e flagram venda irregular de peças sem nota fiscal na Região Metropolitana
Quatro suspeitos são presos após troca de tiros com a PM em São Gonçalo
Foram apreendidas drogas, uma granada, rádios transmissores e outros materiais utilizados pelo tráfico, além de uma motocicleta
Morre o produtor musical Guto Graça Mello, aos 78 anos
Profissional estava internado em hospital da Barra da Tijuca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.