Mais de 60 carcaças foram apreendidas e enviadas para reciclagem - Divulgação

Mais de 60 carcaças foram apreendidas e enviadas para reciclagem Divulgação

Publicado 05/05/2026 16:40

Agentes da Operação Desmonte, do Detran-RJ, encontraram um verdadeiro 'cemitério' clandestino de automóveis em Itaboraí, na Região Metropolitana, nesta terça-feira (5), após uma denúncia anônima. A ação ocorreu em um terreno baldio na Rua Prefeito Augusto de Andrade, no bairro Retiro de São Joaquim.

No local, os fiscais se depararam com dezenas de carcaças de veículos amontoadas. Além disso, a equipe flagrou a venda irregular de um teto de automóvel, que já estava em um reboque e seria levado por um comprador.

Segundo o Detran, as peças e carcaças não tinham notas fiscais nem a etiquetagem obrigatória prevista em lei, o que impede a rastreabilidade da origem do material. Ao todo, mais de 60 veículos abandonados foram recolhidos e encaminhados para reciclagem.

De acordo com os agentes, o ferro-velho clandestino funcionava às margens de uma rodovia, em uma área afastada do polo econômico da cidade, estratégia usada para dificultar a fiscalização. A operação contou com o apoio da Prefeitura de Itaboraí e de policiais militares do 35º BPM.

