Material apreendido pela Polícia Militar na comunidade da Coreia, em São Gonçalo, está avaliado em R$ 15.996,36, representando prejuízo ao tráfico local. - Divulgação PMRJ

Material apreendido pela Polícia Militar na comunidade da Coreia, em São Gonçalo, está avaliado em R$ 15.996,36, representando prejuízo ao tráfico local.Divulgação PMRJ

Publicado 05/05/2026 16:37

Quatro suspeitos foram presos em flagrante na comunidade da Coreia, no bairro Pita, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, após uma troca de tiros com agentes do 1º Batalhão da Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (4).

Os homens foram identificados como Otávio Doria de Souza, conhecido como 'Branquinho', João Gabriel de Oliveira Pimentel, o 'Biel', Daniel Florenço de Loiola, o 'Japão' e Richard Daniel da Silva Ferreira, o 'Cabelinho'.



De acordo com o 1º BPM (Venda da Cruz), a ação ocorreu após denúncia sobre a atuação de traficantes na Rua Maciel Filho. Durante patrulhamento, os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto.

Com o grupo, os agentes apreenderam drogas, uma granada, rádios transmissores e outros materiais utilizados pelo tráfico, além de uma motocicleta, que passará por verificação de procedência. Segundo a PM, o material apreendido está avaliado em R$ 15.996,36.



A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves). Os quatro foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.