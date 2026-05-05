Homem com 25 anotações de violência doméstica é preso por estuprar a própria companheira - Divulgação / Polícia Civil

Homem com 25 anotações de violência doméstica é preso por estuprar a própria companheiraDivulgação / Polícia Civil

Publicado 05/05/2026 15:49

Rio - Policiais civis da 24ª DP (Piedade) prenderam, nesta segunda-feira (4), Marcos Roberto Rocha Barboza, acusado de agredir e estuprar a própria ex-companheira de maneira constante. O agressor, que foi capturado no Engenho de Dentro, na Zona Norte, tem mais de 25 anotações criminais por violência doméstica.



Ao realizar a denúncia, a vítima descreveu episódios de violência contínua. Mesmo após o término do relacionamento, Marcos pulou o muro de sua casa e a violentou sexualmente enquanto ela dormia. Em outra ocasião, ele invadiu novamente a residência, ameaçou a vítima e a estuprou.



A mulher também relatou ter sofrido diversas lesões corporais, além de ter tido pertences roubados pelo criminoso. A vítima demonstrava intenso pavor ao falar sobre o ciclo de violência que sofreu. Segundo apurado, ele utilizava supostas ligações com o tráfico de drogas para intimidar a ex-companheira, tanto para cometer os crimes quanto para se manter em liberdade.