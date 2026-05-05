Homem com 25 anotações de violência doméstica é preso por estuprar a própria companheiraDivulgação / Polícia Civil
Ao realizar a denúncia, a vítima descreveu episódios de violência contínua. Mesmo após o término do relacionamento, Marcos pulou o muro de sua casa e a violentou sexualmente enquanto ela dormia. Em outra ocasião, ele invadiu novamente a residência, ameaçou a vítima e a estuprou.
A mulher também relatou ter sofrido diversas lesões corporais, além de ter tido pertences roubados pelo criminoso. A vítima demonstrava intenso pavor ao falar sobre o ciclo de violência que sofreu. Segundo apurado, ele utilizava supostas ligações com o tráfico de drogas para intimidar a ex-companheira, tanto para cometer os crimes quanto para se manter em liberdade.
Homem com 25 anotações de violência doméstica é preso por estuprar a própria companheira— Jornal O Dia (@jornalodia) May 5, 2026
Crédito: Divulgação / Polícia Civil pic.twitter.com/Uk3Ou2NtnM
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