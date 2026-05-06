Leandro Batista Tavares foi preso por agentes da DRF durante a operação - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Leandro Batista Tavares foi preso por agentes da DRF durante a operaçãoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/05/2026 07:59

Rio - Policiais civis realizaram uma operação, nesta quarta-feira (6), contra o núcleo do Comando Vermelho (CV) responsável pela receptação de cabos de cobre furtados. As ações foram realizadas no Fallet/Fogueteiro, Morro dos Prazeres e Morro da Coroa, comunidades localizadas entre os bairros Rio Comprido e Santa Teresa, na região central da capital. Os agentes atuaram também em Niterói, na Região Metropolitana; em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; e em Italva, no Noroeste Fluminense. Dois homens foram presos. Um policial acabou sendo baleado no braço durante um confronto.

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Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram quando dados de inteligência identificaram a existência de um ferro-velho, na região central do Rio, usado para receptação de cobre furtado. Com os avanços das apurações, a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) descobriu que existe uma estrutura criminosa ampla e organizada, com atuação nas comunidades de Rio Comprido e Santa Teresa.

"Através de uma denúncia anônima sobre um ferro-velho em funcionamento, a gente iniciou as investigações e conseguimos identificar mais ou menos 50 alvos, que seriam integrantes dessa organização criminosa, que utiliza esse empreendimento para ser mais um braço financeiro dessa facção. Dessa forma, eles conseguem captar mais recursos financeiros e aumentar o domínio territorial. Por ser um braço financeiro, eles usavam para refinanciar a atividade criminosa. Eles compravam armas, incentivavam roubos e furtos na região do Centro e o tráfico de drogas", explicou a delegada Luciana Almeida.

Dois homens, que estavam com mandado de prisão em aberto, foram presos. Um deles se Leandro Batista Tavares. Além disso, os agentes apreenderam um carro, dois motos, aproximadamente 19 kg de erva seca, balança e equipamentos do tráfico, materiais relacionados a uma central de gatonet e um simulacro de fuzil.



Um agente foi baleado no braço em um confronto na comunidade Fallet/Fogueteiro. O homem recebeu socorro em uma unidade de saúde e passa bem.

Divisão de funções

De acordo com a DRF, a organização tem uma divisão clara de funções, envolvendo liderança, gerência do tráfico, segurança armada, operadores logísticos e núcleo financeiro, formando uma rede estruturada de receptação.

As apurações revelaram uma organização com divisão clara de funções, envolvendo liderança, gerência do tráfico, segurança armada, operadores logísticos, núcleo financeiro e uma rede estruturada de receptação. De acordo com a análise financeira realizada durante as investigações, o total do montante movimentado foi de 27 milhões. O grupo mantinha um ciclo criminoso contínuo, no qual o furto e a comercialização de cobre financiavam diretamente o tráfico de drogas, fortalecendo a atuação ilícita e a expansão territorial da facção. Os agentes ainda identificaram um esquema de "delivery" de drogas feito pelas redes sociais, em que os bandidos se exibiam com armamentos e entorpecentes.

"O grupo mantinha um ciclo criminoso contínuo, no qual o furto e a comercialização de cobre financiavam diretamente o tráfico de drogas, fortalecendo a atuação ilícita e a expansão territorial da facção", disse a corporação.

A DRF identificou dezenas de envolvidos, resultando no cumprimento de mandados de busca e apreensão em 80 endereços.

A operação da especializada conta com o apoio de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).



"A ofensiva é resultado de um trabalho intenso de inteligência e diligências estratégicas, que permitiram mapear a estrutura do grupo e identificar seus integrantes. A ação ocorre de forma simultânea e coordenada em diferentes municípios, evidenciando o grau de organização e as ramificações da organização criminosa", destacou a Civil.



As investigações seguirão em andamento para identificar todos os envolvidos, aprofundar a coleta de provas e cumprir eventuais mandados pendentes.

A ação integra a Operação Contenção, ofensiva estratégica do Governo do Estado para conter e enfraquecer o avanço territorial do Comando Vermelho. O foco é atingir as estruturas financeira, logística e operacional da facção, além de prender seus integrantes.

Até o momento, a operação já prendeu mais de 345 criminosos. Outros 137 morreram em confronto. Teve ainda a apreensão de cerca de 477 armas, sendo 190 fuzis, e mais de 51 mil munições.

Impacto

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, devido à operação, uma unidade de Atenção Primária à Saúde suspendeu o funcionamento. Outras duas unidades interromperam o atendimento externo, como visitas domiciliares, mas continuam com atendimento presencial.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SMS), no Morro da Coroa, duas escolas foram impactadas. Já no Fallet/Fogueteiro, houve impacto em uma unidade. No Morro dos Prazeres, um colégio também sofreu impactos.