Sargento Rildo Monteiro dos Santos, de 58 anos, foi morto a tiros - Reprodução

Sargento Rildo Monteiro dos Santos, de 58 anos, foi morto a tirosReprodução

Publicado 15/05/2026 18:02

Rio - O suspeito de matar o 2º sargento PM Rildo Monteiro dos Santos, de 58 anos, foi preso no fim da tarde desta sexta-feira (15). O militar foi assassinado a tiros durante uma tentativa de assalto na Estrada do Barão Vermelho, no bairro Colégio, nesta quinta (14). Ele foi encaminhado à 40ª DP (Honório Gurgel).

Informações iniciais apontam que Rildo, logo após encerrar o expediente no 41º BPM (Irajá), presenciou um roubo de celular e tentou impedir a ação criminosa. No entanto, dois bandidos em uma motocicleta atiraram e fugiram.

Por meio de nota, a Delegacia de Homicídios (DHC) informou que investiga se o policial de fato foi vítima de uma tentativa de assalto ou de uma possível emboscada.

Rildo será velado neste sábado (16), a partir das 11h, no Cemitério Jardim da Saudade em Sulacap, na Zona Oeste. O sepultamento está previsto para 13h30.