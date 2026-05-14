O 2º sargento PM Rildo Monteiro dos Santos, de 58 anos, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (14), na Estrada do Barro Vermelho, no bairro Colégio, na Zona Norte.
O agente havia acabado de sair do trabalho e foi morto, de acordo com testemunhas, ao tentar evitar um roubo de celular. Dois bandidos em uma motocicleta efetuaram os disparos e fugiram. De acordo com a Polícia Militar, o policial havia encerrado pouco antes o expediente no 41º BPM (Irajá).
A Delegacia de Homicídios (DH), responsável pela investigação do caso, apura agora se o policial de fato foi vítima de uma tentativa de assalto ou de um possível emboscada.
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