Sargento Rildo Monteiro dos Santos, de 58 anos, foi morto na Estrada do Barro Vermelho, no bairro de Colégio, na Zona Norte - Reprodução

Sargento Rildo Monteiro dos Santos, de 58 anos, foi morto na Estrada do Barro Vermelho, no bairro de Colégio, na Zona NorteReprodução

Publicado 14/05/2026 19:54

O 2º sargento PM Rildo Monteiro dos Santos, de 58 anos, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (14), na Estrada do Barro Vermelho, no bairro Colégio, na Zona Norte.

O agente havia acabado de sair do trabalho e foi morto, de acordo com testemunhas, ao tentar evitar um roubo de celular. Dois bandidos em uma motocicleta efetuaram os disparos e fugiram. De acordo com a Polícia Militar, o policial havia encerrado pouco antes o expediente no 41º BPM (Irajá).



A Delegacia de Homicídios (DH), responsável pela investigação do caso, apura agora se o policial de fato foi vítima de uma tentativa de assalto ou de um possível emboscada.