Lázaro Ramos está no elenco da novela 'A Nobreza do Amor' - Lilo oliveira / TV Globo

Lázaro Ramos está no elenco da novela 'A Nobreza do Amor'Lilo oliveira / TV Globo

Publicado 14/05/2026 22:52 | Atualizado 14/05/2026 22:53

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quinta-feira (14), a concessão da Medalha Tiradentes ao ator, diretor, escritor e apresentador Lázaro Ramos. A honraria é considerada a mais alta concedida pelo parlamento fluminense.

A homenagem foi proposta pela deputada estadual Zeidan (PT), que destacou a contribuição do artista para a cultura brasileira, especialmente na valorização da cultura afro-brasileira e na luta por representatividade social.

“Lázaro Ramos tem desempenhado papel fundamental na valorização da cultura afro-brasileira. Ele é uma referência na luta por representatividade e justiça social. Seu compromisso com a educação e a formação de novas gerações também se evidencia em seus livros e projetos voltados ao público jovem”, afirmou a parlamentar.

Com trajetória consolidada no teatro, televisão e cinema, Lázaro Ramos se tornou um dos nomes mais reconhecidos da dramaturgia brasileira. Além da carreira artística, ele também atua em projetos ligados aos direitos humanos, educação e combate ao racismo.

Nascido na Bahia, o artista também é embaixador do UNICEF no Brasil desde 2009, participando de campanhas voltadas à proteção de crianças e adolescentes.

A Medalha Tiradentes é destinada a personalidades que prestaram relevantes serviços à sociedade fluminense em áreas como cultura, educação, política, esporte e direitos humanos. O texto aprovado pela Alerj seguirá agora para promulgação e publicação no Diário Oficial do Legislativo.