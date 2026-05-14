A repórter Julia Cabrero tranquilizou os telespectadores após o incidente e informou que não sofreu ferimentos. - Reprodução

A repórter Julia Cabrero tranquilizou os telespectadores após o incidente e informou que não sofreu ferimentos.Reprodução

Publicado 14/05/2026 17:56 | Atualizado 14/05/2026 18:15

A repórter Julia Cabrero passou por um susto durante uma entrada ao vivo nesta quinta-feira (14), em frente a uma delegacia no Centro do Rio. Enquanto apresentava informações para o telejornal SBT Rio, a jornalista acabou foi atingida por uma viatura da Polícia Militar que estava dando ré.

Veja o vídeo:

Repórter do SBT é atropelada por viatura da PM durante entrada ao vivo



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/whKpidrCMC — Jornal O Dia (@jornalodia) May 14, 2026

O momento provocou muita preocupação, mas, pouco depois, a profissional voltou à transmissão para informar que não sofreu ferimentos. Durante uma conversa com a apresentadora Isabele Benito, Julia tranquilizou o público e afirmou estar bem após o incidente.

