Mulher é presa em Queimados acusada de maus-tratos e violência psicológica contra os próprios filhos. - Divulgação/PCRJ

Mulher é presa em Queimados acusada de maus-tratos e violência psicológica contra os próprios filhos.Divulgação/PCRJ

Publicado 14/05/2026 16:13

Uma mulher foi presa em Queimados, na Baixada Fluminense, acusada de maus-tratos contra os próprios filhos, de 11 e 15 anos. A prisão foi efetuada na terça-feira (12), por policiais da 55ª DP (Queimados), no bairro Parque Luzitânia.

De acordo com a Polícia Civil, o pai das crianças procurou a delegacia para relatar que os filhos viviam em situação insalubre e sofriam agressões, além de violência psicológica.

Segundo o depoimento, a adolescente de 15 anos era obrigada pela mãe a comprar bebidas alcoólicas com o dinheiro da pensão alimentícia. O relato aponta ainda que a mulher e seu companheiro praticavam atos sexuais na presença dos menores.

Após a queixa, os agentes foram ao endereço indicado e constataram as condições relatadas. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso, e a acusada foi conduzida à delegacia, onde foi autuada em flagrante.

A 55ª DP também instaurou um inquérito para apurar o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.