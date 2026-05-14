Mulher é presa em Queimados acusada de maus-tratos e violência psicológica contra os próprios filhos.Divulgação/PCRJ
Mulher é presa por maus-tratos contra os próprios filhos na Baixada
Segundo a Polícia Civil, menores de 11 e 15 anos viviam em situação insalubre e sofriam agressões e violência psicológica
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A Medalha Tiradentes é destinada a personalidades que prestaram relevantes serviços à sociedade fluminense
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Jovem atingido por disparo de bala de borracha presta depoimento na Polícia
Arthur Cortines, de 18 anos, prestou depoimento na 18ª DP após receber alta médica; estudante afirma que pediu socorro a policiais e ouviu: 'Se vira'
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Sargento Rildo Monteiro dos Santos, de 58 anos, havia acabado de sair do serviço no 41º BPM quando foi baleado por criminosos no bairro Colégio
Polícia Civil prende líder de esquema de pirâmide milionária no Rio
Investigado ostentava vida de luxo nas redes sociais e é apontado pela Polícia Civil como captador de investidores de esquema que teria movimentado R$ 50 milhões
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