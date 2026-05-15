Publicado 15/05/2026 00:00

Sobre o caso Banco Master, resta o ponto mais incômodo: o grupo seguiu ativo mesmo após fases anteriores da operação. A reorganização contínua sugere que o problema excede os nomes presos e que o acesso a bases sensíveis da PF, no Rio, opera sob controles que ainda não foram capazes de contê-lo.

No Brasil de hoje, nem detergente é neutro. Documentos mostram que a Unilever alertou a Anvisa sobre contaminação por Pseudomonas em produtos Ypê meses antes do recall, — em 2025 e março de 2026. A denúncia que destravou a ação sanitária partiu da concorrente e não do sistema público de vigilância.