Arthur Cortines Laxe Ferreira da Conceição, de 18 anos, atingido no olho por uma bala de borracha após o clássico entre Flamengo e Vasco da Gama - Reprodução/Redes sociais

Arthur Cortines Laxe Ferreira da Conceição, de 18 anos, atingido no olho por uma bala de borracha após o clássico entre Flamengo e Vasco da GamaReprodução/Redes sociais

Publicado 14/05/2026 20:52 | Atualizado 14/05/2026 21:26

O universitário Arthur Cortines Laxe Ferreira da Conceição, de 18 anos, prestou depoimento nesta quinta-feira (14), na 18ª DP (Praça da Bandeira) sobre o episódio no qual foi atingido no olho por uma bala de borracha no entorno do Maracanã, após o clássico entre Flamengo e Vasco, no dia 3 de maio. Acompanhado da mãe, Christiane Cortines, e da advogada, o jovem voltou a relatar o drama e afirmou que perdeu a visão do olho direito. Segundo o delegado da 18ª DP, Álvaro de Oliveira, não há previsão para novos depoimentos.

Arthur depôs depois de receber alta médica no início da semana. Ainda abalado, ele descreveu com detalhes a gravidade do ferimento causado pelo tiro efetuado durante a ação da Polícia Militar. Estudante de Nutrição da Uerj e praticante de basquete, Arthur afirmou que foi ao estádio apenas para assistir à partida com amigos.

O DIA conversou com a mãe do jovem, A reportagem deconversou com a mãe do jovem, Christiane Cortines , que relatou como foi o depoimento do filho.

Segundo a mãe, Arthur relatou que a bala não só cortou seu olho, como praticamente o explodiu. E que o médico disse que foi um corte de três centímetros no olho e que não conseguiu contar a quantidade de pontos que teve de dar para fechar os cortes internos.

Após ser atingido, Arthur afirma que procurou ajuda justamente dos policiais que estavam próximos da ocorrência, mas não recebeu atendimento.

Mesmo ferido e sangrando intensamente, o universitário contou que caminhou sozinho em busca de atendimento médico. Segundo ele, uma ambulância particular encontrada nas proximidades do estádio apenas realizou um curativo para conter o sangramento, mas se recusou a levá-lo ao hospital.

Arthur foi levado inicialmente para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Depois, acabou transferido para uma unidade particular, onde passou por cirurgia e permaneceu internado.

Christiane Cortines afirma que o filho sofreu danos severos no globo ocular, além de fraturas na região do nariz e da face. A família ainda aguarda novos exames para avaliar se há risco de comprometimento da outra visão.

“Meu filho ainda não enxerga no olho e ainda sente muitas dores. Aconteceu com ele, mas poderia ter acontecido com qualquer pessoa”, afirmou Christiane.

O caso provocou forte repercussão e passou a ser acompanhado pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj. O órgão cobra acesso às imagens da operação, identificação dos policiais envolvidos e a abertura de procedimento administrativo.

Durante o período de internação, Arthur recebeu a visita do volante do Vasco, Hugo Moura, autor do gol de empate da equipe no clássico.

A Polícia Militar informou que instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias da ocorrência e afirmou colaborar com as investigações. Já o Governo do Estado informou que a Procuradoria-Geral do Estado entrou em contato com a Defensoria Pública para avaliar um possível acordo que garanta assistência médica e psicológica ao jovem, sem necessidade de ação judicial.