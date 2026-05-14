O colegiado terá como foco a análise de despesas públicasDivulgação/Alerj
Alerj instala comissão especial para discutir contenção de gastos públicos no RJ
Colegiado vai analisar despesas, cobrar dados detalhados das secretarias e propor medidas para reduzir déficit bilionário
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