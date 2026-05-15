Restos de automóveis eram enterrados no local, em área de milícia - Divulgação / PCERJ

Restos de automóveis eram enterrados no local, em área de milíciaDivulgação / PCERJ

Publicado 15/05/2026 08:00

Rio - Um cemitério clandestino de carros, ligado à milícia, foi encontrado em Campo Grande, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (14). No local, a Polícia Civil prendeu três pessoas e apreendeu diversas placas e peças de veículos.

Agentes da 35ª DP (Campo Grande) chegaram ao local após investigações sobre a atuação da milícia na região. Na ação, os policiais flagraram o momento em que os suspeitos usavam uma retroescavadeira e uma prensa para transformar os carros em sucata.

Segundo o delegado titular da distrital, Marco Aurélio Castro, um caminhão com terra se preparava para enterrar as sucatas quando os agentes chegaram. “As investigações prosseguirão para a identificação de mais veículos soterrados no local. Inclusive, havia um caminhão com aterro que seria despejado ali, de forma clandestina. Este aterro está sendo utilizado para acobertar os veículos provenientes de ilícitos”.

As equipes encontraram no local ao menos 10 placas de veículos, sendo uma de um carro roubado. Diversas peças automotivas e partes de carros também foram achadas enterradas no terreno, o que, para a polícia, corrobora com a suspeita de que além do desmanche clandestino, os veículos eram soterrados no local.

As investigações apontaram ainda que o ferro-velho funcionava sem qualquer autorização legal e utilizava ligação clandestina de energia elétrica, popularmente conhecida como “gato”. As três pessoas detidas podem responder pelos crimes de desmanche clandestino, furto de energia e crime ambiental.

“A operação é totalmente sem licenciamento, de forma clandestina, causando dano ambiental, furto de energia e vários crimes também possivelmente de receptação de veículos roubados ou furtados provenientes de ilícito”, afirmou Marco Aurélio Castro.

O proprietário do espaço já foi identificado, e as investigações seguem em andamento para apurar a origem dos veículos e a participação de outros envolvidos no esquema criminoso.

