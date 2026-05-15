Homem tentou fugir usando uniforme da Prefeitura de Duque de Caxias - Reprodução

Homem tentou fugir usando uniforme da Prefeitura de Duque de CaxiasReprodução

Publicado 15/05/2026 09:24

Rio - Policiais civis realizam, nesta sexta-feira (15), uma operação para combater o tráfico de drogas e o roubos de veículos, na comunidade Parque das Missões, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O Comando Vermelho (CV) controla a região. Ao todo, quatro bandidos foram presos e oito veículos foram recuperados, além da apreensão de drogas e um artefato explosivo.



As investigações indicaram que a região vinha sendo utilizada como base logística do Comando Vermelho, servindo para ocultação de automóveis roubados, armazenamento de cargas ilícitas e funcionamento de pontos estruturados de venda de drogas, além da circulação de criminosos armados e foragidos da Justiça. De acordo com as apurações, os bandidos utilizavam a comunidade como apoio logístico às ações criminosas realizadas na Baixada Fluminense, especialmente nos eixos da Rodovia Washington Luiz e da Linha Vermelha.

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De acordo com as apurações, os traficantes utilizam o Parque das Missões como forma de apoio logístico aos crimes realizados em outras localidades da Baixada, especialmente na região da Rodovia Washington Luiz (BR-040) e da Linha Vermelha.

Durante as diligências desta sexta, um dos presos, que tinha mandado de prisão em aberto, tentou fugir do cerco policial colocando o uniforme de um serviço público da Prefeitura de Duque de Caxias.

Além da 59ª DP, participam da ação, que integra a segunda fase da Operação Torniquete, o Departamento-Geral da Baixada (DGPB), Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada (DRE-BF).

A Operação Torniquete tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de traficantes, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, são mais de mil presos, além de cargas e veículos recuperados, avaliados em mais de R$ 53 milhões. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em pedidos de bloqueios de bens e valores.