Cerca de 70 caixas de anabolizantes e perfumes importados estavam na mala - Divulgação / Polícia Federal

Cerca de 70 caixas de anabolizantes e perfumes importados estavam na mala Divulgação / Polícia Federal

Publicado 15/05/2026 07:54 | Atualizado 15/05/2026 07:56

Rio – Um homem de 60 anos foi preso pela Polícia Federal, transportando anabolizantes, medicamentos para o emagrecimento e perfumes importados no Aeroporto do Galeão, Ilha do Governador, Zona Norte, na noite desta quinta-feira (14). Esta é a quinta prisão por porte irregular de remédios para a perda de peso no Galeão em poucos dias.

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O preso é natural do Rio, e desembarcou de um voo comercial vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná.



Os produtos estavam dentro de sua bagagem, que foi aberta pelos policiais durante uma fiscalização de rotina. Eles apreenderam cerca de 70 caixas de anabolizantes e os perfumes sem nota fiscal em uma mala, e diversos frascos de Tirzepatida e Retatrutida, em outra.

O criminoso, que não teve o nome revelado, vai responder por importação de mercadoria proibida (contrabando) e de medicamento sem registro da Anvisa.