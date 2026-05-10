Produtos foram encontrados na mala do passageiro no Aeroporto do Galeão - Divulgação

Produtos foram encontrados na mala do passageiro no Aeroporto do GaleãoDivulgação

Publicado 10/05/2026 10:53

Rio - A Polícia Federal prendeu, na noite deste sábado (9), um homem em flagrante transportando medicamentos para emagrecimento, eletrônicos e celulares no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte.

O preso, de 39 anos, é natural de Alegre, município do Espírito Santo, e desembarcou de um voo comercial vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná, com conexão para Vitória.

Na ação, policiais federais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto do Galeão (Deain), durante fiscalização de rotina, localizaram os produtos na bagagem do passageiro. Ele responderá pelos crimes de contrabando e descaminho.