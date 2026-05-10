Produtos foram encontrados na mala do passageiro no Aeroporto do GaleãoDivulgação
PF prende homem com medicamento para emagrecimentos e eletrônicos no Aeroporto do Galeão
Produtos foram encontrados na bagagem do passageiro
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Homem é preso com grande quantidade de drogas sintéticas em carro de luxo
Suspeito foi abordado pela Polícia Civil na Rua Gilka Machado, no Recreio dos Bandeirantes; material estava pronto para distribuição
Vídeo: agentes descobrem passagem secreta em presídio para detentos terem relações sexuais
Uma porta improvisada com tábuas de madeira foi construída entre os banheiros masculino e feminino em uma unidade no Complexo de Gericinó
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Semana será de tempo predominantemente instável, com a passagem de duas frentes frias; veja a previsão
Comissão de Direitos Humanos recebe família de jovem morta em discussão de trânsito
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Alunos da rede pública visitam Palácio das Laranjeiras durante reabertura gradual
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