Presos abriram um buraco na parede entre os dois banheiros - Reprodução

Presos abriram um buraco na parede entre os dois banheirosReprodução

Publicado 10/05/2026 10:02

Rio - Uma passagem secreta entre os banheiros masculino e feminino foi identificada no Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste. Segundo denúncias, os presos que não têm direito à visita íntima utilizavam o acesso improvisado para manter relações sexuais com visitantes.

Em imagens, é possível ver um buraco na parede com uma porta improvisada com tábuas de madeira e uma pequena tranca.

Veja vídeo:

Passagem secreta entre banheiros é identificada em presídio de Bangu, na Zona Oeste do Rio. No local, os presos mantinham relações sexuais com visitantes. Crédito: Divulgação pic.twitter.com/9SIpzt69zs — Jornal O Dia (@jornalodia) May 10, 2026

De acordo com Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), o buraco foi identificado durante vistoria na unidade. Posteriormente, o órgão determinou o fechamento da passagem e a descaracterização das intervenções feitas, bem como a suspensão da carteira de uma das visitantes identificadas e o isolamento dos presos envolvidos no caso.



Ainda segundo a pasta, o presídio é exclusivamente masculino, sem ala feminina, e os banheiros citados são usados apenas durante a visita.

"Quanto ao diretor da unidade, o mesmo havia sido exonerado do cargo uma semana antes. A Corregedoria-Geral da Seppen instaurou sindicância para apurar as circunstâncias do fato", informou a Seppen por meio de nota.