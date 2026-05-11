Oficinas vão acontecer no Nise da Silveira e na Celso LisboaDivulgação
A iniciativa integra uma agenda especial em celebração ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, lembrado em 18 de maio, e propõe uma reflexão sobre o papel da arte como ferramenta de cuidado, expressão e transformação social.
Com atividades voltadas para diferentes públicos, a programação inclui oficinas de teatro, canto, práticas performativas, cinema e expressão artística para crianças, jovens, adultos e pessoas com mais de 50 anos.
As vagas são gratuitas e já estão abertas. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://linktr.ee/ato.futuro
Entre os destaques da programação estão as oficinas Estudos sobre Artaud e Imersão: o ator na cena contemporânea”, com o ator e diretor João Marcelo Pallottino; Prática Cinematográfica, com Lucas Queiroz; Coro Cênico, com Evelyn Rocha e Miguel Torres; além de atividades como canto, teatro e musicalização e vivências performativas voltadas à terceira idade.
"É uma grande satisfação executar este projeto em parceria com a Secretaria Especial de Integração Metropolitana e ocupar um espaço tão simbólico como o Instituto Nise da Silveira. O Ato Futuro conecta arte, educação e saúde mental de forma acessível e poder oferecer oficinas gratuitas sobre um tema tão atual e necessário é, sem dúvida, motivo de muita alegria para todos nós", afirma João Marcelo Pallottino, diretor do projeto Ato do Futuro.
Além das oficinas, o projeto contará ainda com palestras e o lançamento de um curta-documentário, ampliando o diálogo sobre arte, cuidado e saúde mental a partir do legado de Nise da Silveira. O projeto Ato Futuro conta com patrocínio da Secretaria Especial de Integração Metropolitana (SEIM), por meio do Programa Integra Rio, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
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