Alunos da Faetec, unidade Niterói, vão representar o Brasil em Portugal - Divulgação

Alunos da Faetec, unidade Niterói, vão representar o Brasil em PortugalDivulgação

Publicado 11/05/2026 00:00

Alunos do curso de Eletrônica da Escola Técnica Estadual Henrique Lage (ETEHL), unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), que fica no bairro do Barreto, em Niterói, estão levando inovação brasileira ao cenário internacional.

O grupo desenvolveu um protótipo de maca hospitalar mecânica acionada por comando de voz, com foco em ampliar a autonomia de pacientes com mobilidade reduzida e minimizar a dependência de terceiros no ambiente hospitalar.

O evento, patrocinado, pela Fundação da Juventude com apoio da Câmara Municipal do Porto, acontece nos dias 28, 29 e 30 de maio, na cidade do Porto, em Portugal e contará com a participação dos alunos e do professor Altair.

O Protótipo de macas hospitalares,utiliza Arduino (uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto baseada em softwares fáceis de usar) e módulos de reconhecimento de voz (offline ou Alexa) para aumentar a autonomia de pacientes com mobilidade reduzida. Essa tecnologia permite ajustar inclinação e altura por voz, facilitando o uso por tetraplégicos e idosos. O projeto foi exibido pela primeira vez na Rio Innovation Week.





A ideia surgiu a partir da experiência pessoal do aluno João Marcelo, 18 anos, que tem a avó acamada por conta de uma cardiopatia e mobilidade reduzida. Durante as reuniões do grupo de estudos, João lançou a ideia que teve total apoio do professor de eletrônica/orientador Altair Martins.



"Sabemos que as macas automatizadas que existem no mercado são caras e necessitam que o paciente opere. Quem não consegue se mexer, por exemplo, precisa de uma outra pessoa que acione os comandos. Caso haja um acompanhante, ótimo, mas se esse acompanhante está realizando uma outra tarefa, o comando de voz é o ideal para garantir o bem-estar desse paciente. Ele fala a parte do corpo que deseja elevar ou abaixar e aciona o comando da maca, por exemplo: cabeça – levantar", diz o professor.



O processo de pesquisa para desenvolvimento do protótipo envolveu profissionais da área. Altair conta que as informações de um outro professor, da Escola Técnica de Saúde, foram fundamentais.



“Fizemos uma visita técnica guiada por um outro docente da rede, Victor Hugo, da escola de saúde, que nos levou até o Hospital Antônio Pedro, em Niterói, a fim de verificar o funcionamento das macas elétricas. A partir de então, os estudantes desenvolveram a maquete do artefato, que levou um ano entre planejamento, desenvolvimento, execução e testes, para alcançar os resultados desejados”, diz o professor.



"Mais do que um avanço tecnológico, esse protótipo tem um olhar humano. Ele nasce de uma necessidade real e propõe uma solução acessível para pacientes que dependem de cuidados constantes. É a prova de que nossos estudantes estão preparados para pensar soluções que impactam diretamente a vida das pessoas", ressalta o presidente da Faetec, Alexandre Valle.





Prêmios



1º lugar na feira do CRT-RJ (Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro);

1º lugar na Mostratec, Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia na categoria Engenharia Eletrônica;

2º lugar na FECTI; Feira de Ciência, tecnologia e inovação do estado do rio de janeiro

3º lugar na Febrace; Feira Brasileira de Ciências e Engenharia



Mostra Nacional de Ciência

Local: Museu do Carro Elétrico

Dia 28 de Maio – 14h30 às 18h

Dia 29 de Maio – 10h às 18h

Dia 30 de Maio – 10h às 18h

