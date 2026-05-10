Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
Polícia investiga morte de menina de 13 anos com sinais de violência na Baixada
Adolescente deu entrada no Hospital Municipal de São João de Meriti na tarde de sexta-feira (8)
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Incêndio destrói loja de conveniência de posto de combustíveis na Tijuca
Quartel do Corpo de Bombeiros de Vila Isabel foi acionado às 18h16. Não houve vítimas
Homem é preso por estupro e aliciamento de menor em São Gonçalo
Criminoso de 62 anos foi localizado por agentes da 75ª DP (Rio do Ouro)
Hospital Alberto Torres recebe uma vítima de acidente de trânsito a cada 45 minutos
Nos quatro primeiros meses de 2026, a unidade realizou 4.205 atendimentos a vítimas de batidas de carros, quedas de motos, capotamentos e atropelamentos
Homens armados renderam vigia em invasão à secretaria do Império Serrano
Diretoria da agremiação disse que acionou as autoridades competentes para esclarecer o ocorrido
Álbum de figurinhas da Copa do Mundo reúne diferentes gerações: 'Relembrar a infância'
Ponto de troca em frente ao Shopping Tijuca, na Zona Norte, já se tornou tradicional entre os colecionares
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