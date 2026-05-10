Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 10/05/2026 21:15

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de uma adolescente de 13 anos no Morro do Pau Branco, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. M.F.V. foi encontrada desacordada dentro de casa, com diversas marcas de agressão pelo corpo, na sexta-feira (8).

Familiares a socorreram e a levaram ao Hospital Municipal de São João de Meriti Abdon Gonçalves, mas a menina já chegou à unidade sem vida. Segundo a direção do hospital, a adolescente deu entrada às 17h20, levada por meios próprios pela família. "A vítima apresentava múltiplos traumas e já chegou à unidade em óbito", informou o hospital em nota.



A autoria do crime ainda é desconhecida. Agentes da DHBF ouvem testemunhas e analisam imagens de câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias da morte.



Nas redes sociais, o caso gerou grande comoção devido à brutalidade do crime. Vizinhos afirmam que a companheira da mãe da adolescente seria a principal suspeita. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada pela Polícia Civil.