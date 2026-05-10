Incêndio mobiliza bombeiros e destrói conveniência de posto na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Incêndio mobiliza bombeiros e destrói conveniência de posto na Zona Norte do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 10/05/2026 20:23

Rio - Um incêndio destruiu, na noite deste domingo (10), a loja de conveniência de um posto de combustíveis localizado na Rua Félix da Cunha, nº 71, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

O quartel do Corpo de Bombeiros de Vila Isabel foi acionado às 18h16. Devido à intensidade das chamas, foi necessário o apoio de equipes do quartel da Tijuca. Pouco mais de uma hora depois, o fogo já havia sido controlado. Não houve registro de vítimas.



Equipes da CET-Rio, da Guarda Municipal e da Subprefeitura da Grande Tijuca também foram acionadas para dar suporte à ocorrência.



De acordo com o Centro de Operações Rio, o trânsito na região não apresentou retenções.