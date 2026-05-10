Rio - Um incêndio destruiu, na noite deste domingo (10), a loja de conveniência de um posto de combustíveis localizado na Rua Félix da Cunha, nº 71, na Tijuca, Zona Norte do Rio.
O quartel do Corpo de Bombeiros de Vila Isabel foi acionado às 18h16. Devido à intensidade das chamas, foi necessário o apoio de equipes do quartel da Tijuca. Pouco mais de uma hora depois, o fogo já havia sido controlado. Não houve registro de vítimas.
Equipes da CET-Rio, da Guarda Municipal e da Subprefeitura da Grande Tijuca também foram acionadas para dar suporte à ocorrência.
De acordo com o Centro de Operações Rio, o trânsito na região não apresentou retenções.
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