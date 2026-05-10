Hospital Alberto Torres registra aumento de 30% no atendimento a vítimas de acidentes de trânsito - Divulgação/HEAT

Hospital Alberto Torres registra aumento de 30% no atendimento a vítimas de acidentes de trânsitoDivulgação/HEAT

Publicado 10/05/2026 19:04

Rio - A cada 45 minutos, uma vítima de acidente de trânsito chega ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Em média, a unidade, referência em atendimentos de traumas de alta complexidade no estado, recebeu 30 acidentados por dia em 2025. Mas esse tempo, segundo a direção do hospital, é menor nos finais de semana, quando o número de ocorrências quase triplica.







Outro acidente foi registrado também no domingo, de manhã, na Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, em Niterói, no sentido São Gonçalo. Uma motocicleta atropelou um pedestre e duas pessoas ficaram feridas levemente. Na madrugada deste domingo (10), um homem morreu em um grave acidente de moto , na RJ-104, nas proximidades do Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo. Segundo informações de testemunhas, a vítima perdeu o controle da motocicleta e colidiu em um poste. Com o forte impacto, o homem morreu antes mesmo da chegada do socorro.Outro acidente foi registrado também no domingo, de manhã, na Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, em Niterói, no sentido São Gonçalo. Uma motocicleta atropelou um pedestre e duas pessoas ficaram feridas levemente.

Aumento de 30%

Nos quatro primeiros meses deste ano, o hospital realizou 4.205 atendimentos a vítimas de batidas de carros, quedas de motos, capotamentos e atropelamentos. O número é 30% maior do que os 3.542 registrados no mesmo período de 2025. Segundo os médicos, o consumo de álcool antes de dirigir e o uso do celular ao volante estão entre as causas mais comuns dos acidentes.



Diante do crescimento do número de ocorrências na emergência, o HEAT aderiu à mobilização do Maio Amarelo, campanha que tem como objetivo chamar a atenção sobre o respeito e a responsabilidade no trânsito. A intenção do movimento internacional, que está no oitavo ano, é conscientizar para a redução de acidentes.



"Temos que frear esses números. São acidentes que podem ser evitados. Diariamente homens, mulheres, jovens, idosos e crianças entram nas emergências com diversas contusões, lesões ou ferimentos em várias partes do corpo. São pacientes que demandam cuidados especializados, além de exames de imagens e intervenções cirúrgicas. Muitos saem bem, mas outros ficam com graves sequelas, ou nem sobrevivem", explica o médico Marcelo Pessoa, coordenador do Centro de Trauma do HEAT.



O coordenador ressalta que o simples respeito às principais regras de trânsito, como não utilizar o celular, não fazer ultrapassagem perigosa e não misturar álcool e direção, ajudariam a diminuir significativamente o número de ocorrências. "Os acidentes de trânsito são a quarta causa de mortes no país", lamenta.



O alto índice de acidentes de trânsito, além de lotar as emergências e as enfermarias, também impacta diretamente no banco de sangue do hospital. Somente no ano passado, foram necessárias mais de 10 mil bolsas de sangue para suprir a necessidade de transfusão no atendimento aos pacientes. Esse quadro se agrava ainda mais durante os feriados prolongados e finais de semana.



O crescimento de casos de acidente de trânsito também gera crescimento no número de atendimentos no ambulatório de pós-operatório. No ano passado foram cerca de três mil consultas e procedimentos, nos quatro primeiros meses. Em 2025, de janeiro a abril, o número saltou para cerca de cinco mil. A maioria dos atendimentos é para ortopedia e neurocirurgia.