Um homem morreu após perder o controle da motocicleta e bater de frente com o poste em São Gonçalo - Divulgação/ Redes Sociais

Um homem morreu após perder o controle da motocicleta e bater de frente com o poste em São GonçaloDivulgação/ Redes Sociais

Publicado 10/05/2026 11:47

Um homem morreu em um grave acidente de moto, no fim da madrugada deste domingo (10), na RJ-104, nas proximidades do Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.



Segundo informações de testemunhas, a vítima perdeu o controle da motocicleta e colidiu em um poste. Com o forte impacto, o homem morreu antes mesmo da chegada do socorro.



A identidade da vítima não foi divulgada.

Mais um acidente

Outro acidente foi registrado neste domingo (10), de manhã, na Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, em Niterói, no sentido São Gonçalo. Uma motocicleta atropelou um pedestre e duas pessoas ficaram feridas levemente.



