A responsável pelo evento é a Ceo do grupo Savaget, Ana Paula Leal - Divulgação

A responsável pelo evento é a Ceo do grupo Savaget, Ana Paula LealDivulgação

Publicado 11/05/2026 00:00

Depois do sucesso da edição de 2025, a Rio Sport Show volta à Cidade Maravilhosa, entre os dias 21 a 23 de maio, no ExpoRio, na Cidade Nova, com entrada gratuita.

A realização do evento pelo segundo ano consecutivo no Rio reafirma o aquecimento do setor fitness na cidade. A expectativa é reunir mais de dezenas de empresas do segmento e mais de 5 mil visitantes.



A feira, com foco em tecnologia, inovação e negócios, reunirá equipamentos de última geração e soluções voltadas à gestão e operação de academias.



A programação incluirá ainda palestras e conferências especializadas, com destaque para o tradicional Congresso de Gestão, direcionado a empresários e gestores do segmento.



Crescimento do mercado fitness no Rio de Janeiro em números



Segundo dados recentes, o estado do Rio de Janeiro tem hoje cerca de 6 mil empresas ativas no segmento fitness. O estado reúne aproximadamente 2.100 academias, sendo o 3º maior mercado do Brasil. Entre 2021 e 2026, o setor cresceu 34,6%, passando de 4,4 mil para 6 mil negócios. Em um ano, entre 2024 e 2025, o avanço foi de 11%.



Feira e Atividades



Entre os expositores confirmados estão marcas como Moviment, Total Health, Atlas Fitness, Lion Fitness, Evo, Astratech, Ahead, Casa do Fitness, Matrix, Total Pass, Konnen, Anilhas de Ferro, Manejo Fitness, entre outros.



O evento traz novidades em equipamentos de musculação, cardiovasculares e softwares especializados, acessórios esportivos e soluções em infraestrutura, entre outros lançamentos.



A Rio Sport Show também abre espaço para áreas como avaliação física, fisioterapia, pilates, reabilitação e eletroestimulação, além de serviços de consultoria, controle de acesso, franquias e aplicativos voltados ao setor.



O público-alvo inclui proprietários e gestores de academias, profissionais de educação física, fisioterapeutas, médicos do esporte, atletas, personal trainers, além de estudantes e representantes de entidades e instituições de ensino.



Para a organizadora Ana Paula Leal Graziano, CEO do grupo Savaget Eventos, o Rio Sport Show veio para ficar,” o evento reforça a conexão da cidade com o universo do fitness e do bem-estar.”.



Idealizada por Ana Paula Leal Graziano, promotora de eventos há mais de trinta anos, a empresa é responsável por organizar vários dos mais importantes encontros de fitness, nutrição e bem-estar do país. O Arnold Sports Festival South America, que completou 12 anos esse ano e o Mr. Olympia Brasil Expo são dois desses carros-chefes, considerados os maiores eventos multiesportivos da América Latina, agitando, em feiras e competições, uma legião de adeptos de hábitos saudáveis.



Serviço

Rio Sport Show 2026

ExpoRio– Cidade Nova – Rio de Janeiro

De 21 a 23 de maio - das 12h às 20h

Entrada gratuita