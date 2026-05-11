Um dos objetivos é que as mães jovens não parem suas vidas - Divulgação

Um dos objetivos é que as mães jovens não parem suas vidasDivulgação

Publicado 11/05/2026 00:00

fotogaleria Em 2024, 273.213 bebês nasceram de mães com até 19 anos no Brasil. A maioria delas mora em territórios periféricos onde faltam políticas públicas, renda e perspectiva — e onde a chegada de um filho costuma significar abandono escolar, isolamento e fim de projeto de vida. O Dia das Mães não celebra essa realidade.A ONG Empodera — Transformação Social pelo Esporte trabalha para mudá-la. Com dois projetos complementares — o Futuros Seguros e o Além do Campo —, a organização demonstra que é possível construir um outro caminho: um em que ser mãe jovem não signifique o fim de uma história, mas o início de uma nova etapa com suporte, rede e autonomia.

Em Pedra de Guaratiba e Santa Cruz, territórios da zona oeste, o projeto Futuros Seguros atende adolescentes grávidas e jovens mães de até 25 anos. A metodologia combina oficinas temáticas, práticas esportivas — como boxe adaptado e natação, com exercícios funcionais inspirados na metodologia Mom in Balance — e um espaço de cuidado compartilhado para bebês e crianças de até 5 anos. A lógica é simples: nenhuma jovem deve ter que escolher entre cuidar do filho e cuidar de si mesma.

Semanalmente, cada encontro reúne 1h30 de oficina temática e 1h de prática esportiva. Uma vez por mês, são realizadas rodas de conversa com a rede de apoio — mães, irmãs, avós —, reconhecendo que o cuidado é, antes de tudo, coletivo.

O percurso formativo está estruturado em três módulos que se aprofundam progressivamente. No Mães em Formação, adolescentes grávidas são acolhidas e preparadas para a experiência da maternidade. No Mães Empoderadas, as participantes exploram autonomia, autoestima e caminhos de desenvolvimento pessoal e profissional. No Mães Independentes, aquelas que já avançaram na jornada são conectadas a oportunidades externas de capacitação, educação e inserção econômica.

Os impactos são concretos: mais de 440 adolescentes grávidas e jovens mães participam do projeto; 324 mulheres da rede de apoio foram beneficiadas diretamente; e mais de 540 pessoas da comunidade foram alcançadas de forma indireta. Um dado resume o que as jovens sentem sobre a iniciativa: 100% delas consideraram importante a criação de um projeto que ofereça cuidado compartilhado e oportunidades de desenvolvimento.

"Futuro seguro é com mais oportunidades de acessar emprego, educação, se desafiar para desenvolver autoestima, poder ter redes de apoio ajuda a se sentir menos sozinha nesse processo", avaliou uma das participantes do projeto.

O Futuros Seguros é realizado com patrocínio da Women Win e apoio da Fundação Angélica Goulart, em Pedra de Guaratiba, e do espaço Ser Cidadão, em Santa Cruz.

Além do Campo: o próximo passo começa dentro do Futuros Seguros

A jornada das participantes do Futuros Seguros não termina com o módulo Mães Independentes. Para algumas delas, o passo seguinte é o projeto Além do Campo — Rumo ao Primeiro Emprego: desenhado especificamente para acolher participantes e egressas do Futuros Seguros (e do Pretas em Campo, outro projeto conduzido pela ONG), com foco na inserção no mercado de trabalho.

Essa não é uma coincidência de território: é uma arquitetura intencional. As mesmas jovens que aos 17 anos aprenderam a nomear seus direitos dentro do Futuros Seguros são, aos 20, as candidatas a um emprego formal apoiadas pelo Além do Campo. A Empodera construiu uma esteira — da maternidade à autonomia econômica — que opera nos mesmos bairros, com as mesmas mulheres, em fases distintas de uma mesma trajetória.

Em sua primeira edição, o projeto pretende atender 120 meninas e jovens mulheres entre 16 e 25 anos, majoritariamente negras. Ao longo de 10 meses, — de março a dezembro de 2026 —, as participantes terão acesso a formação em empregabilidade, curso profissionalizante, mentorias individuais semanais e encaminhamento direto a vagas de estágio e emprego. A iniciativa conta com o engajamento de profissionais voluntárias de empresas parceiras, ampliando o capital social das participantes para além do ciclo formativo. O projeto é realizado com o patrocínio da Cummins e o apoio da Agir ESG.