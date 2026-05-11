As inscrições para o curso do Cinema Novo estão abertas - Divulgação

As inscrições para o curso do Cinema Novo estão abertasDivulgação

Publicado 11/05/2026 00:00

A instituição sociocultural Cinema Nosso está com inscrições abertas para o curso gratuito de Cinema Ficção e Documentário, que terá como inspiração o álbum A Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares, e irá explorar suas temáticas, estéticas e potências narrativas. O público prioritário é de mulheres negras, trans, indígenas, travestis e refugiadas. As aulas acontecerão na sede do Cinema Nosso: Rua do Rezende, 80, Lapa, Rio de Janeiro.

As estudantes irão desenvolver um curta-metragem de ficção e/ou um documentário, e percorrerão todas as etapas do processo audiovisual, da criação à finalização. Ao longo do percurso, terão contato com diferentes áreas, como produção, direção, fotografia, direção de arte, som e pós-produção, além de vivenciar, na prática, a dinâmica de um set de filmagem. A proposta é uma construção coletiva.

Serviço

Formação gratuita e presencial: Cinema Ficção e Documentário

Local: Cinema Nosso - Rua do Rezende, 80, Lapa, Rio de Janeiro

Público prioritário: mulheres negras, trans, indígenas, travestis e refugiadas. Idade prioritária: 18 a 29 anos (Serão destinadas 20% das vagas totais para pessoas com mais de 29 anos).

Inscrições: até 20 de maio, quarta-feira, através do link: https://forms.gle/yHDZbetwP4JDhCd18

Aula inaugural: 13/06, sábado, das 13h30 às 15h30

Período do curso: 13/06 a 10/10, aos sábados, das 9h30 às 15h30 (exceto a aula inaugural)