'Saidinha' de Dia das Mães beneficia 1.536 presos no estado do Rio - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

'Saidinha' de Dia das Mães beneficia 1.536 presos no estado do RioReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 10/05/2026 14:42 | Atualizado 10/05/2026 14:59

Rio - Ao todo, 1.536 presos foram beneficiados com a Visita Periódica à Família (VPF), referente ao Dia das Mães, conhecida popularmente como "saidinha", no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), os detentos começaram a ser liberados na sexta-feira (9).

Os custodiados deverão retornar ao sistema penitenciário até a próxima quinta-feira (14), conforme cronograma preestabelecido.



"A saída temporária é prevista em lei e depende do cumprimento de requisitos analisados pelo Poder Judiciário, responsável por comunicar à Seap quais presos têm direito ao benefício", informou a secretaria.

Passagem secreta em presídio de Bangu

Uma passagem secreta entre os banheiros masculino e feminino foi identificada no Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste. Segundo denúncias, os presos que não têm direito à visita íntima utilizavam o acesso improvisado para manter relações sexuais com visitantes.

