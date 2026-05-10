'Saidinha' de Dia das Mães beneficia 1.536 presos no estado do RioReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
Mais de 1,5 mil presos são beneficiados com 'saidinha' de Dia das Mães no RJ
Custodiados deverão retornar ao sistema penitenciário até a próxima quinta-feira (14)
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