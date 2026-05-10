Cadeiras estavam empilhadas e chegavam a cerca de 4 metros de alturaReprodução / Redes sociais
De acordo com a publicação, a cena inusitada circula em um vídeo nas redes sociais desde a última sexta-feira (8). As cadeiras estavam empilhadas e chegavam a cerca de 4 metros de altura.
Segundo o Detran, a situação infringe os artigos 169 ("Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança") e 235 ("Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados"). Este último é considerado infração grave e prevê retenção do veículo.
Caminhonete é flagrada carregando várias cadeiras na Linha Amarela. A situação chamou a atenção de quem passava no local na sexta-feira (8).— Jornal O Dia (@jornalodia) May 10, 2026
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