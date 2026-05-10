Cadeiras estavam empilhadas e chegavam a cerca de 4 metros de altura - Reprodução / Redes sociais

Cadeiras estavam empilhadas e chegavam a cerca de 4 metros de alturaReprodução / Redes sociais

Publicado 10/05/2026 11:08

Rio - Uma caminhonete foi flagrada transportando diversas cadeiras na Linha Amarela, oferecendo risco aos motoristas e chamando atenção de quem passava pela região.



De acordo com a publicação, a cena inusitada circula em um vídeo nas redes sociais desde a última sexta-feira (8). As cadeiras estavam empilhadas e chegavam a cerca de 4 metros de altura.



Segundo o Detran, a situação infringe os artigos 169 ("Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança") e 235 ("Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados"). Este último é considerado infração grave e prevê retenção do veículo.

A Lamsa, concessionária da Linha Amarela, informou que não foi acionada para o atendimento da ocorrência.

Veja vídeo: