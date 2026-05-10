Caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos) - Pedro Ivo/Arquivo O Dia

Caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos)Pedro Ivo/Arquivo O Dia

Publicado 10/05/2026 11:06

Rio - Filipe Carneiro da Silva foi preso em flagrante, neste sábado (9), por matar a ex-mulher, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) encontraram o corpo de Dandara da Rosa Barreto no quintal da casa que ela dividia com o companheiro.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após a mãe da vítima ir à delegacia para registrar o desaparecimento da filha. Ela, que mantinha contato diário com Dandara, percebeu a falta de mensagens da mulher.

Ainda segundo a mãe da vítima, Dandara e Filipe estavam separados, mas ainda moravam na mesma casa e dormiam em quartos separados. Ela chegou a ir à casa dos dois em busca da filha. No local, estranhou ao encontrar o celular de Dandara no quarto do ex.

Os agentes foram até o local de trabalho de Filipe e o localizaram, sendo conduzido à delegacia na sequência. Em depoimento, ele confessou o crime e revelou ter matado a ex-mulher estrangulada.

Os policiais foram à casa do ex-casal e, durante as buscas, encontraram o corpo de Dandara no quintal. Filipe foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio.