Detido responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas Divulgação / PF
Segundo a PF, o flagrante ocorreu em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma inspeção em uma barreira de fiscalização montada na via. O veículo havia partido do estado de São Paulo e tinha como destino o Espírito Santo.
Na abordagem, os policiais localizaram o material fracionado em tabletes dentro de caixas de papelão, no interior da própria cabine do caminhão, desvinculada da carga lícita transportada na carroceria do veículo.
O condutor, natural de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, recebeu voz de prisão em flagrante e responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Ele, o veículo e a cocaína foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio.
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