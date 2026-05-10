Detido responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas Divulgação / PF

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um motorista de caminhão foi preso em flagrante na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Seropédica, Baixada Fluminense, por transportar aproximadamente 50 kg de cocaína, na noite de sábado (9).

Segundo a PF, o flagrante ocorreu em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma inspeção em uma barreira de fiscalização montada na via. O veículo havia partido do estado de São Paulo e tinha como destino o Espírito Santo.
fotogaleria
Detido responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas - Divulgação / PF
Agentes localizaram material fracionado em tabletes dentro de caixas de papelão - Divulgação / PF
Ação ocorreu durante barreira de fiscalização montada na via - Divulgação / PF

Na abordagem, os policiais localizaram o material fracionado em tabletes dentro de caixas de papelão, no interior da própria cabine do caminhão, desvinculada da carga lícita transportada na carroceria do veículo.

O condutor, natural de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, recebeu voz de prisão em flagrante e responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Ele, o veículo e a cocaína foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio.