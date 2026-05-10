Goleiro Bruno Fernandes foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pela morte de Eliza Samudio - Reprodução / Instagram

Goleiro Bruno Fernandes foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pela morte de Eliza SamudioReprodução / Instagram

Publicado 10/05/2026 11:38

Rio - A Justiça do Rio decidiu manter a prisão do ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza, condenado pela morte da modelo e ex-namorada Eliza Samudio, em audiência de custódia realizada neste sábado (9).

Na decisão, o juiz Danilo Nunes Cronemberger Miranda afirmou que o mandado expedido contra Bruno segue válido e que a determinação judicial que autorizou a captura continua em vigor, sem ter sido cancelada ou alterada.

O magistrado também determinou que o ex-goleiro seja levado para uma unidade prisional compatível com o regime semiaberto definido anteriormente, desde que não exista outra decisão judicial impondo um regime mais severo.

Em março, a Vara de Execuções Penais (VEP) revogou o livramento condicional do goleiro por ele ter deixado o Rio para defender o Vasco-AC sem autorização judicial. O jogo ocorreu no Acre, no mês anterior. De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a atitude ficou caracterizada como violação de uma das condições impostas pela Justiça.

Bruno foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza. O corpo da modelo nunca foi encontrado. Os dois tiveram um filho, Bruninho, de 16 anos, que também é goleiro.

O atleta foi preso pela primeira vez em 2010, quando ainda jogava no Flamengo. Em 2019, passou a cumprir pena em regime semiaberto. Após 4 anos, Bruno recebeu liberdade condicional.