Goleiro Bruno Fernandes foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pela morte de Eliza SamudioReprodução / Instagram
Justiça do Rio mantém prisão do goleiro Bruno
Ex-atleta, considerado foragido desde março, foi detido em São Pedro da Aldeia, na última quinta-feira (7)
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iniciativa celebra o Dia Nacional da Luta Antimanicomial e promove atividades abertas ao público no Instituto Municipal Nise da Silveira e na Celso Lisboa
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Evento acontecerá, entre dos dias 21 e 23 de maio, no ExpoRio, Cidade Nova
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