Balões foram apreendidos na manhã deste domingo (10)Divulgação / PMERJ
Já em Maricá, agentes do CPAm apreenderam um balão de aproximadamente cinco metros. A equipe estava se deslocando para a Lagoa de Jaconé quando avistou o artefato em queda e realizou a captura. O material foi encaminhado para a 82ª DP (Maricá).
Os casos se juntam a outros recentes. Em 26 de abril, um balão de aproximadamente 20 metros caiu na entrada da emergência do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, provocando pânico entre pacientes e moradores do entorno. Um grupo de motociclistas chegou a invadir a área hospitalar para recuperar o material, que destruiu parte do telhado e a caixa d'água de uma casa ao lado da unidade de saúde.
Relatos apontam que havia diversas crianças e idosos esperando por atendimento na emergência e os pacientes ficaram nervosos com a situação.
Uma semana antes, uma casa de festas em Marechal Hermes, na Zona Norte, foi invadida por um grupo de aproximadamente de 40 homens armados para resgatar um balão de cerca de 10 metros de altura. Ao DIA, o dono do espaço contou que do lado de fora havia mais 60 homens.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.