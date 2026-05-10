Balões foram apreendidos na manhã deste domingo (10) - Divulgação / PMERJ

Balões foram apreendidos na manhã deste domingo (10)Divulgação / PMERJ

Publicado 10/05/2026 12:34

Rio - A Polícia Militar apreendeu diversos balões na manhã deste domingo (9). Segundo a corporação, sete artefatos foram recuperados em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e outro em Maricá, na Região Metropolitana.

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Já em Maricá, agentes do CPAm apreenderam um balão de aproximadamente cinco metros. A equipe estava se deslocando para a Lagoa de Jaconé quando avistou o artefato em queda e realizou a captura. O material foi encaminhado para a 82ª DP (Maricá).



Os casos se juntam a outros recentes. Em 26 de abril, um balão de aproximadamente 20 metros



Relatos apontam que havia diversas crianças e idosos esperando por atendimento na emergência e os pacientes ficaram nervosos com a situação.



Uma semana antes, DIA, o dono do espaço contou que do lado de fora havia mais 60 homens. De acordo com a PM, agentes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) apreenderam sete balões, uma bandeira de oito metros e material inflamável, em Arraial do Cabo, após uma denúncia anônima sobre um festival de balões. Os suspeitos fugiram pela área de restinga ao notar a chegada das equipes. A ocorrência foi registrada na 132ª DP (Arraial do Cabo).Já em Maricá, agentes do CPAm apreenderam um balão de aproximadamente cinco metros. A equipe estava se deslocando para a Lagoa de Jaconé quando avistou o artefato em queda e realizou a captura. O material foi encaminhado para a 82ª DP (Maricá).Os casos se juntam a outros recentes. Em 26 de abril, um balão de aproximadamente 20 metros caiu na entrada da emergência do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo , provocando pânico entre pacientes e moradores do entorno. Um grupo de motociclistas chegou a invadir a área hospitalar para recuperar o material, que destruiu parte do telhado e a caixa d'água de uma casa ao lado da unidade de saúde.Relatos apontam que havia diversas crianças e idosos esperando por atendimento na emergência e os pacientes ficaram nervosos com a situação.Uma semana antes, uma casa de festas em Marechal Hermes, na Zona Norte, foi invadida por um grupo de aproximadamente de 40 homens armados para resgatar um balão de cerca de 10 metros de altura. Ao, o dono do espaço contou que do lado de fora havia mais 60 homens.

Soltar balões pode provocar incêndios em residências, áreas de vegetação e até atingir a rede elétrica, causando prejuízos e colocando vidas em perigo. A prática é considerada crime ambiental, previsto na Lei nº 9.605/98. Quem for flagrado fabricando, vendendo, transportando ou soltando o artefato pode ser condenado a pagamento de multa ou pena de um a três anos de prisão.