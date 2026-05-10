Secretaria do Império Serrano foi alvo de vandalismo na noite de sábado (9)Reprodução/Redes sociais
Entre os materiais procurados pelos criminosos estava um suposto edital de convocação da eleição, prevista para acontecer ainda neste ano, além de títulos de sócios. A diretoria da escola soube do plano de invasão cerca de duas horas antes do ocorrido e conseguiu chegar à secretaria a tempo de retirar os documentos sigilosos.
"Todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas junto às autoridades competentes para a apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos", diz um trecho da nota divulgada pela escola.
No comunicado, o Império Serrano também alertou sobre a circulação do suposto edital de convocação de eleição considerado falso.
A atual diretoria vem enfrentando críticas públicas e manifestações de torcedores, incluindo faixas espalhadas pela Zona Norte do Rio de Janeiro. A chapa de oposição, liderada por Flávio França e composta pelos vice-presidentes Zé Luiz Escafura e Márcio Araújo, teria rompido oficialmente com o grupo do ex-presidente Sandro Avelar, que apoia a candidatura de Vinicius Macedo para o próximo triênio.
Ver essa foto no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.