Secretaria do Império Serrano foi alvo de vandalismo na noite de sábado (9) - Reprodução/Redes sociais

Secretaria do Império Serrano foi alvo de vandalismo na noite de sábado (9)Reprodução/Redes sociais

Publicado 10/05/2026 18:39





Entre os materiais procurados pelos criminosos estava um suposto edital de convocação da eleição, prevista para acontecer ainda neste ano, além de títulos de sócios. A diretoria da escola soube do plano de invasão cerca de duas horas antes do ocorrido e conseguiu chegar à secretaria a tempo de retirar os documentos sigilosos.



"Todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas junto às autoridades competentes para a apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos", diz um trecho da nota divulgada pela escola.



No comunicado, o Império Serrano também alertou sobre a circulação do suposto edital de convocação de eleição considerado falso. Rio - A Polícia Civil vai investigar a invasão à secretaria do G.R.E.S. Império Serrano , em Madureira, na Zona Norte do Rio, no fim da noite de sábado (9). Segundo a diretoria da escola de samba, seis homens armados renderam o vigia que estava de plantão, por volta das 23h, o intimidaram e exigiram informações sobre o paradeiro de documentos oficiais da agremiação. Um boletim de ocorrência foi registrado pela própria diretoria da agremiação.Entre os materiais procurados pelos criminosos estava um suposto edital de convocação da eleição, prevista para acontecer ainda neste ano, além de títulos de sócios. A diretoria da escola soube do plano de invasão cerca de duas horas antes do ocorrido e conseguiu chegar à secretaria a tempo de retirar os documentos sigilosos."Todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas junto às autoridades competentes para a apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos", diz um trecho da nota divulgada pela escola.No comunicado, o Império Serrano também alertou sobre a circulação do suposto edital de convocação de eleição considerado falso.

"O G.R.E.S. Império Serrano vem a público esclarecer que o suposto edital de convocação de eleição divulgado no dia 05/05/2026 não possui autorização dos poderes constituídos da escola e, portanto, não tem validade oficial. A futura convocação das eleições será realizada oficialmente, com ampla publicidade e em total conformidade com o Estatuto da nossa escola", informou a agremiação.



A atual diretoria vem enfrentando críticas públicas e manifestações de torcedores, incluindo faixas espalhadas pela Zona Norte do Rio de Janeiro. A chapa de oposição, liderada por Flávio França e composta pelos vice-presidentes Zé Luiz Escafura e Márcio Araújo, teria rompido oficialmente com o grupo do ex-presidente Sandro Avelar, que apoia a candidatura de Vinicius Macedo para o próximo triênio.



Leia a nota do Império Serrano na íntegra:

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