Secretaria do Império Serrano teria sido alvo de vandalismo dias antes da eleição presidencial da escola - Foto: reprodução

Secretaria do Império Serrano teria sido alvo de vandalismo dias antes da eleição presidencial da escola Foto: reprodução

Publicado 10/05/2026 16:04 | Atualizado 10/05/2026 17:33

O clima político no Império Serrano ganhou um novo capítulo de tensão nesta semana. Às vésperas da eleição para a presidência da escola, marcada para o próximo dia 17 de maio, a secretaria da agremiação teria sido vandalizada durante a madrugada e registros de títulos de sócios teriam sido levados.



As informações começaram a circular nas redes sociais ligadas ao carnaval e rapidamente repercutiram entre integrantes e torcedores da escola. O episódio acontece em meio a um cenário de fortes divergências internas envolvendo grupos políticos da verde e branca de Madureira.



A atual diretoria vem enfrentando duras críticas públicas e manifestações de torcedores, incluindo faixas espalhadas pela Zona Norte do Rio de Janeiro.



Nos bastidores, a disputa pela presidência segue movimentada. A chapa concorrente liderada por Flávio França, ao lado dos vice-presidentes Zé Luiz Escafura e Márcio Araújo, teria rompido oficialmente com o grupo do ex-presidente Sandro Avelar, que apoia a candidatura de Vinicius Macedo para o próximo triênio.

Nota da escola



Em comunicado oficial, o Império Serrano afirmou que o edital de convocação da eleição, publicado no dia 5 de maio de 2026 no jornal Diário do Comércio, é falso e não tem validade oficial. Segundo a escola, a publicação não teve autorização do presidente do Conselho Diretor, Flávio França, cujo nome aparece indevidamente como convocante, nem dos presidentes dos demais conselhos da agremiação.



A escola também sustenta que, mesmo que a convocação tivesse origem legítima, ela não teria validade jurídica. O comunicado cita o estatuto do G.R.E.S. Império Serrano, que determina que, com antecedência máxima de 20 dias da eleição, o presidente do Conselho Diretor deve tornar público, nas dependências da escola, o número de membros permanentes do Conselho Deliberativo e o quadro de associados das categorias contribuintes e remidos aptos a participar do pleito. Segundo a nota, por se tratar de uma publicação estranha ao presidente do Conselho Diretor, não haveria como cumprir essa exigência estatutária.



O comunicado também traz a versão do Império Serrano sobre a invasão registrada na quadra da escola na noite do último sábado, dia 9 de maio. Segundo a agremiação, após a circulação do suposto edital falso de convocação da eleição, a direção recebeu informações de que a secretaria poderia ser alvo de uma ação para retirada de documentos oficiais. Diante do alerta, representantes da escola foram até o local, retiraram documentos considerados sensíveis e os encaminharam para um local seguro.



Ainda de acordo com a nota, horas depois, por volta das 23h, seis homens armados teriam invadido a quadra, intimidado o vigia de serviço e exigido informações sobre o paradeiro da documentação. O caso foi encaminhado às autoridades competentes para investigação e apuração dos fatos.



O Império Serrano informou ainda que adotará todas as medidas cabíveis para identificar os responsáveis pela divulgação do suposto edital falso e responsabilizá-los civil e criminalmente. A agremiação também afirmou que a eleição será convocada oficialmente em estrita observância ao estatuto, com ampla publicidade e total transparência.