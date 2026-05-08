Grupo Ed+ está em estúdio preparando novo single romântico, com produção musical dos Irmãos Da Paz Iri Oliver
Grupo Ed+ volta aos estúdios e promete novo hit romântico no pagode
Após anunciar retorno aos palcos com turnê nostálgica, grupo inicia gravação de novo single na Sala 503, com produção musical dos Irmãos Da Paz
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Lauro Rabha assume Comissão de Direito Público da OABRJ
Advogado tomou posse como presidente da comissão em cerimônia realizada na sede da entidade, no Rio
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Influenciadora surgiu abalada nas redes sociais, disse que está sendo prejudicada e avisou: 'Se quer guerra, terá'
Joyce Pascowitch revela batalha contra infecção generalizada após 17 dias no hospital
Jornalista contou detalhes do problema de saúde que enfrentou recentemente e definiu a experiência como 'assustadora e transformadora'
Ninguém aguenta mais essa tal de Malévola, mas a culpa é da Jojo Todynho
Cantora tem uma mão pesada nas redes e acaba transformando desafetos em personagens públicos
Grazi Massafera recebe R$ 180 mil e Bella Campos R$ 90 mil por presença em show de Shakira
Atrizes estiveram em espaço VIP de cervejaria durante apresentação da cantora em Copacabana
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