Grupo Ed+ está em estúdio preparando novo single romântico, com produção musical dos Irmãos Da Paz Iri Oliver

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Andrei Lara
Pouco tempo após anunciar oficialmente seu retorno aos palcos, o Grupo Ed+ já começou a escrever um novo capítulo da carreira. O grupo entrou em estúdio para gravar seu mais novo single e promete apostar forte no romantismo para conquistar novamente o público do pagode.
As gravações estão acontecendo na Sala 503, onde os integrantes vêm acompanhando de perto cada detalhe da produção musical. O novo trabalho está sendo produzido pelos Irmãos Da Paz, nomes conhecidos nos bastidores do samba e do pagode.
A movimentação marca mais uma etapa da retomada do grupo, que recentemente chamou atenção ao anunciar uma turnê nostálgica celebrando sua trajetória e reacendendo a conexão com os fãs que acompanharam a banda ao longo dos anos.
Agora, além dos shows, o Ed+ também quer mostrar força no mercado com músicas inéditas e uma proposta atualizada, sem perder a essência romântica que ajudou a consolidar sua identidade musical.
Embora o título da faixa e a data oficial de lançamento ainda não tenham sido divulgados, nos bastidores a expectativa é de que o novo single tenha potencial para se transformar em um dos próximos destaques do pagode romântico.