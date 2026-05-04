Treta sem fim: mesmo após recuo de Jojo, Trans da Direita diz que estará em Bangu esperando Malévola - Fotos: rede social

Treta sem fim: mesmo após recuo de Jojo, Trans da Direita diz que estará em Bangu esperando Malévola Fotos: rede social

Publicado 04/05/2026 17:26

A confusão envolvendo Jojo Todynho, Malévola Alves e Sophia Barcllay ganhou mais um capítulo e daqueles que elevam ainda mais a tensão.

Tudo começou quando Malévola viralizou nas redes sociais ao reclamar de um procedimento capilar, afirmando ter pago cerca de R$ 6 mil pelo serviço. A repercussão foi imediata e acabou atraindo a atenção de Jojo, que saiu em defesa do profissional e criticou a influenciadora. A resposta veio na mesma intensidade, e o que era um desabafo virou uma troca pública de ataques.

A situação escalou nos últimos dias, com novos nomes entrando na confusão e episódios paralelos alimentando ainda mais o burburinho nas redes. Em meio a provocações, Jojo chegou a marcar um encontro com Malévola no Largo de Bangu, na Zona Oeste do Rio, o que fez o caso sair do ambiente virtual e ganhar contornos ainda mais delicados.

No entanto, após a repercussão, a cantora afirmou em suas redes sociais que não irá mais ao local.

Mesmo assim, a história ganhou uma reviravolta. Em conversa exclusiva com o titular desta coluna, Sophia Barcllay, conhecida como Trans da Direita, afirmou que mantém sua posição e que estará em Bangu.

“Jojo não vai, mas eu espero a Malévola em Bangu”, disse.

Segundo ela, a ida ao local acontecerá acompanhada de alguns MCs, o que aumenta ainda mais a expectativa e a tensão em torno do caso.