Paolla Oliveira e Bella Campos voltam a surgir em dança colada e reforçam clima que já virou assunto nas redes - Foto: reprodução rede social

Paolla Oliveira e Bella Campos voltam a surgir em dança colada e reforçam clima que já virou assunto nas redes Foto: reprodução rede social

Publicado 28/04/2026 12:25

Enquanto Bella Campos ferve nas redes após detonar bastidores da Globo e citar o sovaco de Cauã Reymond, a coluna não pode deixar de comentar o gruda-gruda com Paolla Oliveira. Está uma delícia, né, menina?!

Nos últimos dias, as duas voltaram a aparecer juntinhas, dançando abraçadas, daquele jeitinho que não passa despercebido. E não foi um momento isolado. Esse já é o segundo registro recente desse clima mais que próximo.

E tem um detalhe que chama atenção: novamente, tudo acontece em um ambiente com Ludmilla. Coincidência ou não, a cantora, que se declara bissexual e vive um casamento com Brunna Gonçalves, acaba virando quase uma madrinha desse grude que tem dado o que falar.

Nos vídeos que circulam, o entrosamento é evidente. É abraço, é proximidade, é dança colada. Um clima leve, natural e, ao mesmo tempo, cheio de leitura para quem acompanha.

Apesar disso, Bella Campos já tratou de negar qualquer envolvimento além da amizade. Mas o grude está ali, visível, bonito e espontâneo. E quando a imagem fala, fica difícil ignorar.

Se é só amizade ou algo a mais, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: está bonito de ver. E, no fim das contas, o que importa mesmo é ser feliz.