Paolla Oliveira e Bella Campos voltam a surgir em dança colada e reforçam clima que já virou assunto nas redes Foto: reprodução rede social
Paolla Oliveira e Bella Campos protagonizam um gruda-gruda daqueles
Atrizes voltam a surgir dançando abraçadas pela segunda vez, novamente em evento com Ludmilla
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Ana Paula Saad retoma os holofotes em ensaio que marca sua virada de vida
Ícone dos anos 2000 surge em nova fase, com olhar mais maduro sobre a própria trajetória e os caminhos que escolheu seguir
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Com milhões de seguidores, criador de conteúdo volta a ser criticado por abordagens provocativas, falas de teor sexual e confusões em locais públicos
Cássia Kis é acusada de transfobia em banheiro de shopping no Rio
Roberta, mulher trans, relatou constrangimento no BarraShopping e afirmou que atriz questionou sua presença no banheiro feminino
Entre selinho no enteado e acusações, Belo volta ao centro de nova polêmica
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