Belo voltou ao centro de uma polêmica após vídeo com Zion, filho de Rayane Figliuzzi, repercutir nas redes sociais - Foto: rede social

Belo voltou ao centro de uma polêmica após vídeo com Zion, filho de Rayane Figliuzzi, repercutir nas redes sociaisFoto: rede social

Publicado 25/04/2026 15:34

Belo voltou a aparecer no centro de uma nova polêmica envolvendo sua vida pessoal. Desta vez, a confusão começou após a repercussão de um vídeo em que o cantor aparece dando um selinho em Zion, filho de Rayane Figliuzzi, sua atual namorada. A cena, que viralizou nas redes sociais, incomodou Alexandre Navarro Júnior, pai da criança, e abriu uma nova troca pública de acusações entre ele e a influenciadora.

Alexandre não gostou da exposição do filho e criticou o comportamento de Rayane. Segundo ele, a situação passou dos limites, principalmente porque o menino também teria sido incentivado a chamar Belo de “Papai Marcelo”, em referência ao nome de batismo do cantor, Marcelo Pires. O pai da criança afirmou que se sentiu desrespeitado ao ver o filho beijando outro homem na boca e disse que orienta Zion a não ter esse tipo de atitude.

A partir daí, o episódio deixou de ser apenas um vídeo familiar e virou uma guerra pública. Alexandre acusou Rayane de saber a proporção que o conteúdo poderia tomar na internet e criticou a forma como, segundo ele, a imagem do filho estaria sendo exposta. Ele também direcionou críticas a Belo e chegou a dizer que teria uma conversa “de homem para homem” com o cantor.

Rayane, por sua vez, rebateu as declarações do ex. Em entrevista à jornalista Monique Arruda, do portal Léo Dias, a influenciadora afirmou que Zion, de quatro anos, foi acostumado desde pequeno a esse tipo de demonstração de carinho dentro da própria família. Segundo ela, o menino já tinha esse hábito com pessoas próximas, como mãe, pai, avó e outros familiares.

A namorada de Belo também questionou por que o gesto passou a ser tratado como problema apenas quando envolveu o cantor. De acordo com Rayane, ela já tentou repreender o filho em algumas ocasiões, mas o comportamento se repete porque, segundo sua versão, também acontece em outros ambientes familiares.

A polêmica ganhou um novo capítulo quando Rayane procurou a Deam, Delegacia de Atendimento à Mulher, na noite de sexta-feira, 24. Ela afirmou que Alexandre teria descumprido uma medida cautelar ao falar publicamente sobre sua vida. A influenciadora disse que decidiu tomar providências após as declarações feitas pelo ex nas redes sociais.

Rayane também acusou Alexandre de tentar prejudicar sua imagem e afirmou que ele estaria usando a situação para ganhar engajamento. Segundo ela, o ex estaria tentando construir uma imagem de “super pai” publicamente, enquanto, na versão da influenciadora, Zion não receberia pensão. Ela também declarou que o filho nunca teria morado dois anos com o pai e que as questões envolvendo a criança estão sendo tratadas na Justiça.

A empresária ainda rebateu outra acusação feita por Alexandre: a de que teria quebrado o carro de Belo durante uma briga. Rayane negou que tenha havido uma discussão nesse episódio e afirmou que tudo não passou de um acidente. Segundo ela, bateu no carro do cantor sem querer enquanto estacionava o veículo.

A influenciadora também disse que já foi chamada de “garota de programa” pelo ex e classificou as declarações como mentirosas. Rayane afirmou ter prints e provas sobre o que vem relatando e disse que pretende resolver as acusações na Justiça. Ela também contestou uma fala de Alexandre sobre o valor da escola de Zion. Segundo ela, o ex teria citado uma mensalidade de R$ 8 mil, mas o valor real seria de R$ 2,9 mil.

A relação entre Rayane e Alexandre, pelo que a própria influenciadora relata, já vem marcada por conflitos antigos. Ela afirmou que os dois nunca conseguiram celebrar juntos um aniversário do filho e disse que o ex nunca teria feito questão de ajudar na organização das festas da criança. Para Rayane, a nova polêmica seria mais um capítulo de uma relação desgastada e cheia de disputas.

Histórico de confusões

Mas essa não é a primeira vez que o nome de Rayane Figliuzzi aparece envolvido em polêmicas. Antes mesmo de ganhar ainda mais visibilidade por causa do namoro com Belo, ela já havia sido citada em notícias relacionadas a uma investigação por estelionato. Em 2022, Rayane foi presa sob suspeita de participação no chamado “golpe do motoboy”, esquema em que criminosos se passavam por funcionários de banco para enganar vítimas e recolher cartões.

O caso voltou a ser lembrado nas redes sociais quando Rayane entrou em “A Fazenda 17”. Durante o reality, a acusação também apareceu em discussões entre participantes, e a influenciadora chegou a afirmar que tomaria medidas judiciais após ser chamada de estelionatária por Saory Cardoso dentro do programa.

Outra polêmica envolvendo Rayane aconteceu após sua saída do reality, quando ela comentou a escalação de Viviane Araújo para contracenar com Belo na novela “Três Graças”. Ao ser questionada sobre o reencontro profissional entre o cantor e sua ex-mulher, Rayane disse que achava a situação positiva para Viviane, porque poderia ser uma oportunidade para ela “se curar”.

A declaração pegou mal. Muita gente interpretou a fala como uma insinuação de que Viviane Araújo ainda teria alguma ferida emocional ligada ao antigo relacionamento com Belo. A atriz rebateu, deixou claro que não tinha nada para curar e afirmou que atuar com o ex-marido era apenas trabalho. Depois da repercussão negativa, Rayane disse que se expressou mal e explicou que queria falar em ressignificação, não em cura emocional.

Agora, com a polêmica envolvendo Zion, Belo voltou a ser arrastado para uma situação delicada. Segundo Rayane, o cantor ficou incomodado com a exposição do caso, principalmente por envolver uma criança. Ela afirmou que o pagodeiro não pretende responder diretamente às acusações de Alexandre e que prefere não alimentar a confusão.

Nota do colunista

Belo sempre foi gentil, educado e atencioso com a imprensa. Na opinião deste colunista, o cantor não merecia estar envolvido em mais essa polêmica desnecessária, especialmente em uma situação delicada, que envolve uma criança e uma disputa familiar. Mas, no universo das celebridades, quando a vida pessoal é exposta demais, qualquer gesto vira julgamento, qualquer vídeo vira manchete e qualquer relação pode acabar se transformando em palco. Quem procura, acha.