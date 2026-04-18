Haysam Ali apresentará na Escócia o solo "Vampiro de Niterói" durante o Festival Fringe de Edimburgo Foto: arquivo pessoal

Mais artigos de Andrei Lara
Andrei Lara
Uma história real que chocou o Brasil e atravessou décadas agora vai ecoar em um dos palcos mais importantes do mundo. O ator Haysam Ali foi confirmado no Festival Fringe de Edimburgo, na Escócia, onde apresentará o solo “Vampiro de Niterói”, espetáculo inspirado no caso de Marcelo Costa de Andrade, conhecido por protagonizar um dos episódios criminais mais brutais da história do país.
A temporada acontece entre os dias 17 e 23 de agosto, no The Rotunda Theater. Depois de passar por Los Angeles, a montagem chega agora ao maior festival de artes cênicas do mundo, projetando o trabalho do artista brasileiro em uma vitrine internacional acompanhada de perto por produtores, companhias, curadores e representantes da indústria audiovisual.
Para Haysam Ali, participar do Fringe representa um momento decisivo na trajetória profissional. Além do peso simbólico de integrar a programação de um festival dessa dimensão, o ator destaca a possibilidade de apresentar seu trabalho em um ambiente reconhecido por revelar talentos e impulsionar criações que depois ganham novos formatos, inclusive no cinema, na televisão e nas plataformas de streaming.
Com direção de Jenn O’Brien e adaptação de Tiago Santiago, o espetáculo aposta na força do solo para conduzir o público por uma narrativa intensa. A proposta não se resume a revisitar os crimes que marcaram o imaginário nacional. A encenação também incorpora o olhar do psiquiatra que analisou o assassino, ampliando a discussão sobre violência, distúrbios e os impactos humanos que cercam um caso dessa dimensão.
Mas a montagem não se apoia apenas no choque provocado pela história. Ao levar esse enredo aos palcos, o projeto também acende um alerta social ao jogar luz sobre a fragilidade de crianças em situação de vulnerabilidade. É justamente nesse ponto que a peça pretende ir além do relato criminal e provocar reflexão sobre abandono, proteção e responsabilidade coletiva.
Os ingressos estarão disponíveis no site oficial do festival a partir de 20 de abril. Com a estreia em Edimburgo, Haysam Ali reforça a presença brasileira em um dos eventos mais importantes do circuito internacional de artes cênicas e leva ao exterior uma obra de forte impacto dramático, construída a partir de uma história que ainda hoje provoca espanto no país.