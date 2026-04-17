Patixa cantou, Rico Melquiades acompanhou a cena de perto e Nicole Bahls acabou na água do cocho após a reação do boi, que não gostou da músicaFoto: reprodução Instagram
Patixa canta, boi não gosta da música e joga Nicole Bahls na água
Cena aconteceu nesta sexta-feira, 17, durante visita de Patixa e Rico Melquiades ao sítio da influenciadora, em Itaboraí, no Rio
Patixa canta, boi não gosta da música e joga Nicole Bahls na água
Cena aconteceu nesta sexta-feira, 17, durante visita de Patixa e Rico Melquiades ao sítio da influenciadora, em Itaboraí, no Rio
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