Patixa cantou, Rico Melquiades acompanhou a cena de perto e Nicole Bahls acabou na água do cocho após a reação do boi, que não gostou da música - Foto: reprodução Instagram

Patixa cantou, Rico Melquiades acompanhou a cena de perto e Nicole Bahls acabou na água do cocho após a reação do boi, que não gostou da músicaFoto: reprodução Instagram

Publicado 17/04/2026 14:54

O que era para ser só mais um momento de diversão no sítio de Nicole Bahls acabou virando uma cena digna de replay. Durante visita à propriedade da influenciadora, em Itaboraí, nesta sexta-feira, 17, Patixa e Rico Melquiades acompanhavam tudo de perto quando Patixa resolveu soltar uma de suas músicas improvisadas, daquelas que aparecem do nada e tomam conta do ambiente.

Nicole Bahls, claro, entrou na onda. Animada, começou a dançar perto dos animais, enquanto Rico Melquiades assistia à cena ao lado de Patixa, em meio ao clima de brincadeira. Só não combinou com o boi. Pelo visto, o animal não aprovou muito o show particular e decidiu encerrar a apresentação do jeito dele: jogando Nicole na água do cocho.

O tombo inesperado arrancou risadas de quem estava por perto e transformou a visita em mais um daqueles momentos caóticos e engraçados que ajudam a explicar por que o sítio de Nicole já virou atração nas redes. No fim das contas, Patixa cantou, Rico acompanhou tudo de perto, Nicole dançou e o boi, aparentemente sem paciência nenhuma, resolveu dar o veredito final.