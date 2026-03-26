A Globo afirma que a votação do BBB é protegida por auditoria externa independente e mecanismos contra fraude, mas os detalhes públicos dessa fiscalização continuam limitadosFoto: reprodução TV Globo
Milhões votam, mas ninguém vê: o mistério da auditoria do BBB
Até que ponto o voto do BBB é confiável? Globo fala em auditoria externa independente, mas os detalhes da fiscalização atual não são públicos.
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Até quando a Globo vai achar que peidar na cara dos outros é entretenimento?
Depois de a cena se repetir hoje no BBB 26, a coluna questiona até onde a Globo pretende normalizar o constrangimento em rede nacional
André Valadão usa telão da Lagoinha para negar elo com escândalo do Banco Master e pedir perdão
Em fala exibida hoje, domingo, dia 22, aos fiéis, líder religioso cita a Lagoinha Belvedere, confirma afastamento de pastores e diz ter confiado em pessoas erradas
Após susto com dengue, Felipeh Campos melhora no hospital e esclarece os 36 quilos a menos
Apresentador segue internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, já apresenta melhora no quadro e recebeu mensagens de apoio de Xuxa, Tatá Werneck e outros famosos. Em meio à internação, também decidiu reagir contra fake news envolvendo seu estado de saúde
Maria Gadú ainda não superou Luiza Possi?
Na festa de 35 anos da Conspiração Filmes, no Rio, Maria Gadú voltou a falar sobre Luiza Possi, ampliou o debate para fundamentalismo e cura gay e reacendeu uma polêmica que a cantora vinha tratando com elegância e contenção
Rio Fashion Week ganha força com Constanza Cavalli Etro e Lucas Leão
Presença de Lucas Leão e Constanza Cavalli Etro traduz o encontro entre criação brasileira e projeção internacional no Rio Fashion Week
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