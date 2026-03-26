A Globo afirma que a votação do BBB é protegida por auditoria externa independente e mecanismos contra fraude, mas os detalhes públicos dessa fiscalização continuam limitados - Foto: reprodução TV Globo

A Globo afirma que a votação do BBB é protegida por auditoria externa independente e mecanismos contra fraude, mas os detalhes públicos dessa fiscalização continuam limitadosFoto: reprodução TV Globo

Publicado 26/03/2026 15:58

Em toda edição do Big Brother Brasil, basta um paredão mais apertado, uma eliminação inesperada ou uma mobilização intensa de torcida para a mesma dúvida voltar com força: afinal, o voto do BBB é realmente confiável? Oficialmente, a Globo diz que sim. Após questionamentos sobre suposto uso de bots no BBB 25, a emissora afirmou que não havia indícios de que votos realizados por robôs ou outros mecanismos de fraude tenham impactado os paredões e declarou que sua plataforma de votação tem segurança certificada por auditoria externa independente.

A Globo também informou, na mesma manifestação reproduzida pela imprensa, que realiza investimentos constantes em suas plataformas e que conta com equipe especializada em segurança cibernética. Segundo essa posição oficial, a empresa usa captcha, monitoramento por algoritmos e recursos de inteligência artificial e aprendizado de máquina para identificar comportamentos não humanos e combater tentativas de fraude. Isso reforça a narrativa da emissora de que existe um sistema de proteção por trás da votação do reality.

No BBB 26, o modelo de votação segue um sistema misto. De acordo com o gshow, o Voto Único, feito por CPF, vale 70% do resultado final, enquanto o Voto da Torcida representa 30%. A emissora informa ainda que a decisão oficial sai de uma média ponderada entre esses dois formatos, e que o acesso à votação depende de cadastro na Conta Globo.

É justamente aí, porém, que começa a área cinzenta que alimenta a desconfiança do público. Embora a Globo afirme que há auditoria externa independente, não aparece, até o momento, de forma pública e detalhada, o nome da empresa responsável pela auditoria atual das votações do BBB 25 ou do BBB 26. Também não localizamos relatório técnico aberto ao público com metodologia, escopo, critérios de validação e forma de certificação dessa auditoria. Em outras palavras, existe a afirmação oficial da emissora, mas não a transparência completa que permitiria ao público conferir minuciosamente como essa fiscalização acontece.

Há um dado histórico que costuma ser lembrado quando esse assunto ressurge. O Guinness World Records registra que o recorde de votação do BBB 20 foi auditado pela Ernst & Young. Mas esse registro se refere àquela marca específica de 2020 e não comprova, por si só, quem faz a auditoria atual do programa. Misturar essa informação histórica com a realidade presente seria um erro.

E cá pra nós, sem partidarismo e sem torcida por ninguém, a saída de Jonas nesta última semana foi, sim, uma grande surpresa. Jonas Sulzbach foi eliminado no décimo Paredão do BBB 26, com 53,48% da média dos votos para sair. E quando um resultado pega o público desprevenido, a discussão sobre a confiança na votação ganha ainda mais força.

No fim das contas, o BBB segue provando por que continua sendo um dos maiores fenômenos da televisão brasileira. O programa mobiliza milhões de pessoas, domina as redes, pauta conversas no país inteiro e mantém uma força de engajamento que poucos produtos de entretenimento conseguem alcançar. Justamente por ser tão gigante, tão popular e tão relevante, o reality acaba sendo cobrado em nível máximo pelo público. E isso também é sinal de grandeza.

