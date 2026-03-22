André Valadão apareceu em vídeo exibido em telão da Lagoinha neste domingo, negou elo com o escândalo do Banco Master, pediu perdão aos fiéis e confirmou o afastamento de pastores da unidade do Belvedere - Foto: reprodução vídeo

André Valadão apareceu em vídeo exibido em telão da Lagoinha neste domingo, negou elo com o escândalo do Banco Master, pediu perdão aos fiéis e confirmou o afastamento de pastores da unidade do Belvedere Foto: reprodução vídeo

Publicado 22/03/2026 22:48

Neste domingo, André Valadão decidiu enfrentar publicamente a crise que atingiu o nome da Igreja Lagoinha e apareceu em vídeo exibido em telão da Lagoinha para negar qualquer ligação com o escândalo do Banco Master. A fala, dirigida aos fiéis, misturou defesa, dor, pedido de perdão e um forte discurso para tentar blindar sua imagem e a da igreja.

Logo no início, o pastor faz questão de afirmar que nem ele nem a Lagoinha Global têm qualquer vínculo com as transações e situações que vêm sendo associadas ao caso. Em tom firme, André tenta separar seu nome e o da instituição da repercussão que tomou conta do noticiário e das redes sociais.

Mas o pronunciamento ganha peso ainda maior quando ele entra no ponto mais delicado da crise. André Valadão cita nominalmente a Lagoinha Belvedere, em Belo Horizonte, e afirma que, assim que a liderança soube da situação, os pastores daquela localidade foram afastados. A declaração joga ainda mais luz sobre o tamanho do abalo e mostra que a turbulência já provocou consequências dentro da própria estrutura da igreja.

Em um dos momentos mais fortes da fala, André abre o coração, diz que seu coração “dói e dói muito”, admite que se viu “perdido” diante de tudo o que veio à tona e pede perdão aos fiéis por ter confiado em pessoas sem saber o que, de fato, havia por trás delas. Foi justamente aí que o vídeo saiu do tom puramente institucional e mergulhou numa linha mais emocional, dramática e de forte apelo junto à igreja.

O pastor também afirmou que a Lagoinha Global não administra financeiramente as igrejas locais e que sua atuação está voltada à visão espiritual, ao discipulado e ao cuidado pastoral. Ao mesmo tempo, reforçou que está aberto a esclarecimentos e que quer ver toda a verdade aparecer.

Em outro trecho que chamou atenção, André Valadão afirmou que este é um ano eleitoral e sugeriu que existe um movimento para destruir a imagem da liderança cristã, difamar a igreja e enfraquecer sua autoridade. A declaração elevou a temperatura do discurso e deu ao vídeo um tom ainda mais contundente.

No fim, o líder religioso tenta acalmar os fiéis, reafirma que não há qualquer vínculo seu nem da Lagoinha com o escândalo do Banco Master e pede oração por sua vida, pelos pastores e por toda a igreja. Ainda assim, o pronunciamento deixa claro que a crise bateu forte, feriu em cheio a imagem da instituição e obrigou André Valadão a subir o tom diante de um dos episódios mais delicados já enfrentados pela Lagoinha.