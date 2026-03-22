André Valadão apareceu em vídeo exibido em telão da Lagoinha neste domingo, negou elo com o escândalo do Banco Master, pediu perdão aos fiéis e confirmou o afastamento de pastores da unidade do Belvedere Foto: reprodução vídeo
André Valadão usa telão da Lagoinha para negar elo com escândalo do Banco Master e pedir perdão
Em fala exibida hoje, domingo, dia 22, aos fiéis, líder religioso cita a Lagoinha Belvedere, confirma afastamento de pastores e diz ter confiado em pessoas erradas
André Valadão usa telão da Lagoinha para negar elo com escândalo do Banco Master e pedir perdão
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Maria Gadú ainda não superou Luiza Possi?
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Rio Fashion Week ganha força com Constanza Cavalli Etro e Lucas Leão
Presença de Lucas Leão e Constanza Cavalli Etro traduz o encontro entre criação brasileira e projeção internacional no Rio Fashion Week
Ratinho se revolta ao vivo, defende Bolsonaro e manda Wagner Moura calar a boca
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