Felipeh Campos melhora no hospital após o susto com a dengue, esclarece que os 36 quilos a menos não têm relação com a doença e reage contra fake news sobre seu estado de saúdeFoto: rede social
Após susto com dengue, Felipeh Campos melhora no hospital e esclarece os 36 quilos a menos
Apresentador segue internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, já apresenta melhora no quadro e recebeu mensagens de apoio de Xuxa, Tatá Werneck e outros famosos. Em meio à internação, também decidiu reagir contra fake news envolvendo seu estado de saúde
Após susto com dengue, Felipeh Campos melhora no hospital e esclarece os 36 quilos a menos
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