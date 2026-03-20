Felipeh Campos melhora no hospital após o susto com a dengue, esclarece que os 36 quilos a menos não têm relação com a doença e reage contra fake news sobre seu estado de saúde - Foto: rede social

Felipeh Campos melhora no hospital após o susto com a dengue, esclarece que os 36 quilos a menos não têm relação com a doença e reage contra fake news sobre seu estado de saúdeFoto: rede social

Publicado 20/03/2026 17:10

Felipeh Campos já apresenta melhora, mas continua internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, após o susto com a dengue. O comunicador segue em recuperação e ainda permanece sob cuidados médicos na unidade hospitalar.

Nos últimos dias, o quadro exigiu atenção por causa da queda acentuada das plaquetas, depois que a automedicação antes do diagnóstico contribuiu para o agravamento do estado de saúde. Agora, porém, a evolução é positiva, com melhora nos índices sanguíneos e um cenário mais estável no hospital.

Em meio à repercussão, Felipeh também afastou especulações sobre a perda de peso que chamou atenção nos últimos meses. Segundo ele, os 36 quilos eliminados ao longo do último ano não têm qualquer relação com a dengue. O emagrecimento aconteceu com dieta e uso de Mounjaro, sem ligação com a internação atual.

Durante o período mais delicado, o apresentador recebeu mensagens de carinho de nomes conhecidos do meio artístico. Entre eles estão Xuxa, Tatá Werneck e outros famosos, que procuraram demonstrar apoio enquanto ele enfrentava a fase mais crítica da recuperação.

Outro ponto que ganhou força nos bastidores foi a reação de Felipeh diante da circulação de notícias falsas sobre seu estado de saúde. Após boatos graves passarem a se espalhar nas redes, inclusive com publicações envolvendo uma falsa notícia sobre sua morte, a equipe jurídica que o representa foi acionada para tomar providências contra páginas e perfis apontados como responsáveis pela divulgação do conteúdo.

A informação é de que os advogados Nelson Wilians e Diego Figueiredo devem conduzir medidas judiciais com pedido de reparação contra os responsáveis pela propagação das fake news, enquanto o apresentador segue internado e se recuperando no hospital.