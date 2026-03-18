Maria Gadú reacendeu a polêmica com Luiza Possi durante evento no Rio, enquanto a cantora, que é agora é evangélica, tem tratado o assunto de forma contida Fotos das redes sociais com montagem da coluna
Maria Gadú ainda não superou Luiza Possi?
Na festa de 35 anos da Conspiração Filmes, no Rio, Maria Gadú voltou a falar sobre Luiza Possi, ampliou o debate para fundamentalismo e cura gay e reacendeu uma polêmica que a cantora vinha tratando com elegância e contenção
Maria Gadú ainda não superou Luiza Possi?
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Rio Fashion Week ganha força com Constanza Cavalli Etro e Lucas Leão
Presença de Lucas Leão e Constanza Cavalli Etro traduz o encontro entre criação brasileira e projeção internacional no Rio Fashion Week
Ratinho se revolta ao vivo, defende Bolsonaro e manda Wagner Moura calar a boca
Apresentador subiu o tom no programa, elogiou o talento do ator, mas criticou duramente seu posicionamento político e pediu que ele deixasse o ex-presidente fora de suas falas públicas
Melody participa de novo clipe de Zé Vianna e Gabriel
Clipe conta com participação de Melody, produção de DJ Lucas Beat e aposta em romance, glamour e cenários de alto padrão
Pahby leva ao Teatro Rival Petrobras espetáculo que transforma as próprias dores em humor
'Os humilhados serão exaltados' propõe uma experiência interativa em que o público compartilha situações constrangedoras, transformadas em riso, acolhimento e celebração
A Nobreza do Amor estreia hoje e Rita Batista fala de novela grandiosa, em entrevista à coluna
Ao colunista Andrei Lara, do Jornal O Dia, atriz celebrou a chegada de A Nobreza do Amor, destacou a força de Ladisa e apostou em uma trama capaz de emocionar o público brasileiro
Melhor amigo de Virginia, Lucas Guedez é acusado de abandonar cadela
Parceiro de Virginia no Sabadou com Virginia, do SBT, Lucas Guedez agora enfrenta uma denúncia séria envolvendo a cadela Chloe. Prints que vieram à tona e a manifestação do deputado federal Delegado Bruno Lima ampliaram a repercussão do caso
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