Maria Gadú reacendeu a polêmica com Luiza Possi durante evento no Rio, enquanto a cantora, que é agora é evangélica, tem tratado o assunto de forma contida Fotos das redes sociais com montagem da coluna

Mais artigos de Andrei Lara
Andrei Lara
Na festa de 35 anos da Conspiração Filmes, realizada ontem no Palácio Gustavo Capanema, no Centro do Rio, Maria Gadú voltou a comentar Luiza Possi e reacendeu uma polêmica que, até então, vinha sendo tratada de forma bem mais contida pela outra parte. O ponto é que, ao levar a discussão para o campo do fundamentalismo e até associá-la ao debate sobre “cura gay”, a cantora acaba ampliando o episódio para um terreno muito mais grave do que aquele que, de fato, apareceu na fala de Luiza.
Na entrevista mais recente que deu sobre o assunto, Luiza Possi foi cuidadosa, elegante e claramente comedida. Falou de si, da própria vida e da própria crença, sem atacar terceiros, sem levantar bandeiras contra ninguém e sem transformar sua experiência pessoal em afronta à vivência alheia. Isso faz diferença. Porque uma coisa é alguém relatar o modo como escolhe viver hoje. Outra, bem diferente, é atribuir automaticamente a essa fala um conteúdo que ela não expressou objetivamente.
É justamente aí que a reação de Maria Gadú passa a soar desproporcional e até contraditória. Afinal, se a liberdade é um princípio que deve ser defendido com seriedade, ela precisa valer por inteiro. Vale para a liberdade sexual, vale para o direito que cada pessoa tem sobre o próprio corpo, sobre os próprios afetos e sobre as escolhas que faz em diferentes momentos da vida. E vale também para a liberdade religiosa, já que cada um tem o direito de professar a fé que quiser, seja ela evangélica, católica, espírita, de matriz africana ou nenhuma.
Transformar a escolha religiosa de alguém em sinal de fundamentalismo, sem que essa pessoa tenha feito defesa explícita de extremismos ou de práticas como a chamada “cura gay”, é um salto que pede cuidado. Sobretudo porque, neste caso, Luiza Possi não colocou esse conteúdo na própria fala. Ao menos no que veio a público, ela falou sobre a maneira como escolhe conduzir a própria vida. E isso, por si só, está dentro do mesmo campo de liberdade que tantos dizem defender.
No fim, a impressão que fica é a de que Luiza preferiu a elegância da contenção, enquanto Maria Gadú optou por tensionar publicamente um assunto delicado com um peso argumentativo maior do que a situação parecia comportar. E talvez a verdadeira coerência com o discurso da liberdade esteja justamente em reconhecer que ela não serve apenas para validar escolhas com as quais se concorda, mas também para respeitar aquelas que pertencem exclusivamente ao outro.